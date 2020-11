Chưa từng có trong lịch sử Kbiz: Sao nữ công khai làm mẹ đơn thân với tinh trùng hiến tặng, không cần kết hôn

Vào ngày 16/11, ngôi sao truyền hình Hàn Quốc gốc Nhật Fujita Sayuri đã đăng tải 1 bài viết trên Instagram cá nhân. Trong bài đăng, cô thông báo cô đã trở thành mẹ của 1 bé trai khỏe mạnh vào ngày 4/11 vừa qua.

Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi Sayuri chưa kết hôn và thậm chí còn không có bất kỳ tin đồn hẹn hò. Công chúng càng thêm ngỡ ngàng khi Sayuri tiết lộ cô đã nhận tinh trùng hiến tặng từ ngân hàng tinh trùng, thụ tinh nhân tạo và mang thai, sinh con 1 mình và làm mẹ đơn thân. Thông tin này thậm chí còn đang đứng ở vị trí No.1 tin tức hot nhất Dispatch.

Bài đăng thông báo lên chức mẹ của Sayuri

Lý do khiến Sayuri quyết định làm việc này là bởi trong 1 lần đi khám tại bệnh viện, bác sĩ thông báo buồng trứng của cô giống như 1 phụ nữ 48 tuổi và rất khó để có thai 1 cách tự nhiên. Sayuri thậm chí đã đi đông lạnh trứng từ trước, nhưng như vậy vẫn rất rủi ro.

"Tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt, tôi thậm chí còn nghĩ đến cái chết" - ngôi sao truyền hình 41 tuổi chia sẻ. Cô tiếp tục: "Tôi biết tình trạng sẽ ngày càng tệ hơn, và nếu tôi bỏ lỡ thời điểm, tôi sẽ không bao giờ có con được nữa".

Con trai của Sayuri đã chào đời vào ngày 4/11 vừa qua

Sayuri phải đứng giữa vài lựa chọn, ví dụ như suy nghĩ về hôn nhân, nhanh chóng kết hôn và có con. Tuy nhiên, ngôi sao truyền hình không muốn ép buộc mình và cả người khác vào 1 cuộc hôn nhân vội vàng, gượng ép. Cô cũng không muốn kết hôn với người mình không yêu chỉ vì muốn có con. Chính vì vậy, Sayuri đã quyết định làm mẹ đơn thân, thụ tinh nhân tạo với tinh trùng hiến tặng. Tuy nhiên, luật pháp Hàn Quốc quy định phụ nữ chưa kết hôn sẽ không được nhận tinh trùng hiến tặng, chính vì vậy Sayuri đã đến Nhật Bản để thụ thai.

Quyết định làm mẹ đơn thân với tinh trùng hiến tặng của Sayuri là điều chưa từng có trong lịch sử Kbiz. Sayuri sinh 1971, là người Nhật Bản nhưng sinh sống tại Hàn Quốc và là ngôi sao truyền hình nổi tiếng Kbiz. Cô từng xuất hiện trong chương trình With You (tương tự We Got Married) với Lee Sang Min, Real Men 2, My Little Old Boy và là người dẫn chương trình iKON Idol School Trip của nhóm nhạc nhà YG.

Sayuri là ngôi sao truyền hình Hàn Quốc gốc Nhật

Cô tham gia nhiều chương trình truyền hình và từng dẫn dắt show iKON Idol School Trip của nhóm nam nhà YG

Nguồn: Dispatch, Koreaboo