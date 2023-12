Chưa từng có trong lịch sử: Bộ phim bị cắt suất tham dự Oscar vì lựa chọn sai lầm của nam chính

Theo Sina, bộ phim mang tên Ánh Đèn Leo Lắt (A Light Never Goes Out) đã bị cắt suất tham dự đường đua tranh giải Oscar 2024, cụ thể tại hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Dự án không được gọi tên trong số 88 phim tham gia thi đấu vào vòng đề cử chính thức, đánh dấu lần đầu tiên trong 2 thập kỷ qua Hồng Kông (Trung Quốc) vắng mặt.

Đại diện của Hồng Kông (Trung Quốc) bị trất quyền tham dự tranh giải Oscar 2024

Thông báo gây hoang mang này được đưa ra bởi chính AMPAS - Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh. Ngay sau khi nhận được thông tin Ánh Đèn Leo Lắt bị loại khỏi Oscar, Cruchindo Hung - chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Phim ảnh Hồng Kông đã bày tỏ sự hoang mang và bức xúc của mình. Hung cho biết trước đó vào tháng 8, phía AMPAS yêu cầu có sự thay đổi trong ban tuyển chọn phim gửi đi tranh giải, rằng các thành viên trực thuộc Hiệp hội hơn 6 năm sẽ không được tham gia bỏ phiếu.

Chuyện này thực chất không có gì đáng lo ngại, và phía Hiệp hội của Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn tuân thủ bình thường. Song, việc Ánh Đèn Leo Lắt bị ảnh hưởng lại đến từ... một thành viên mới trong ban tuyển chọn, cũng là nam chính phim Nhậm Đạt Hoa.

Nhậm Đạt Hoa là nguyên nhân chính khiến phim mất suất tham dự Oscar

AMPAS đã thẳng tay bác bỏ Ánh Đèn Leo Lắt vì Nhậm Đạt Hoa đã bỏ phiếu chọn phim trong khi anh là nam chính, gây nên sự tranh cãi về vấn đề thiên vị. Về sau, phía Hồng Kông (Trung Quốc) được AMPAS yêu cầu gửi phim khác đi thi đấu nhưng đã từ chối, cho rằng điều đó bất công với Ánh Đèn Leo Lắt. Thế là giờ đây, phía Hồng Kông (Trung Quốc) vắng mặt khỏi đường đua tranh giải Oscar 2024 chỉ vì lá phiếu "sai lầm" của nam chính.

Chủ tịch Cruchindo Hung cho biết đây là chuyện không may vì theo ông, nếu bỏ luôn phiếu của Nhậm Đạt Hoa thì Ánh Đèn Leo Lắt vẫn có số bình chọn cao nhất từ hội đồng tuyển chọn. "Trong quá khứ, 19 thành viên thuộc hội đồng tuyển chọn đều trong ngành phim ảnh, có NSX, diễn viên, đạo diễn, quay phim... Một số người vẫn bỏ phiếu cho phim có mình tham gia sản xuất. Điều này trước giờ đâu có bị bác bỏ?", ông Hung cho biết.

Nam diễn viên Nhậm Đạt Hoa cũng đã đăng bài xin lỗi công khai vì cho rằng chính sai lầm nghiêm trọng của mình đã khiến bộ phim bị ảnh hưởng. "Tôi thành thật xin lỗi vì sai lầm trong quá trình bỏ phiếu cho Ánh Đèn Leo Lắt, khiến phim bi mất suất thi đấu tại hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài tại Oscar. Ánh Đèn Leo Lắt là dự án tôi yêu thích, và tôi vô cùng hối hận vì hậu quả mình gây ra. Tôi xin lỗi cả các anh chị em ekip, đồng nghiệp, những người đã dốc sức vì tác phẩm. Tôi cũng xin lỗi Hiệp hội Sản xuất Phim ảnh Hồng Kông bị ảnh hưởng bởi hành động của tôi".

Ánh Đèn Leo Lắt lấy bối cảnh những con đường tràn ngập ánh đèn neon của Hồng Kông (Trung Quốc). Thế nhưng vì những chính sách mới, số lượng đèn neon dần dần bị giảm đi, đường phố cũng không còn "tỏa sáng" như trước. Nữ chính Mỹ Hương thường dành thời gian dài đứng ngắm ánh đèn neon ngoài đường để hồi tưởng những ký ức tươi đẹp với người chồng đã qua đời của mình. Một ngày nọ, cô tìm thấy chìa khóa của công xưởng bí mật do chồng cô để lại, mà nơi đó lại đang được trông coi bởi cậu thanh niên học việc Leo. Đam mê dành cho việc sửa chữa biển hiệu đèn neon của Leo đã truyền cảm hứng cho Mỹ Hương, giúp cô "tỉnh dậy" khỏi nỗi đau mất chồng, nhất là khi con gái của cô đang có kế hoạch rời đi sống nơi khác.

Bộ phim được đánh giá cao về nội dung, từng được chiếu tại LHP Châu Á và tham gia cả LHP Quốc tế Nhật Bản. Phim còn giúp nữ diễn viên Trương Ngải Gia trở thành Ảnh hậu Kim Mã lần thứ 59.