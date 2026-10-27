Mới đây, Microsoft đang đề xuất chương trình nghỉ việc tự nguyện có trợ cấp với khoảng 60.000 nhân viên, tương đương hơn 25% lực lượng lao động toàn cầu. Theo Reuters, nguồn tin thân cận cho biết chương trình áp dụng với nhân sự thuộc nhiều bộ phận, bao gồm nhóm phát triển trải nghiệm AI, Copilot, tài chính, nhân sự, Xbox và Windows + Thiết bị. Trong khi đó, các bộ phận marketing, kinh doanh thương mại và bảo mật không thuộc diện áp dụng.

“Đề xuất này cho phép các nhân viên đủ điều kiện, đang cân nhắc những hướng đi khác trong tương lai, có thêm lựa chọn để thay đổi với sự hỗ trợ của công ty. Đồng thời, chương trình tạo cơ hội để các phòng, ban điều chỉnh nhân lực phù hợp với nhu cầu thị trường đang biến động”, Giám đốc Nhân sự Amy Coleman cho biết trong thông báo.

Tương tự nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác, Microsoft đang chi hàng trăm tỷ USD cho chip và các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Tuy nhiên, quy mô đầu tư ngày càng lớn cũng làm dấy lên nghi ngại từ giới đầu tư về khả năng tạo ra lợi nhuận tương xứng.

Microsoft dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III vào ngày 28/10. Trước đó, công ty dự báo chi tiêu vốn trong năm nay có thể lên tới 175 tỷ USD.

Tính đến cuối quý II, Microsoft có 223.000 nhân viên toàn thời gian trên toàn cầu. Cổ phiếu công ty đã tăng khoảng 10% từ đầu năm.

Đây không phải lần đầu Microsoft triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện hoặc cắt giảm nhân sự. Đầu năm nay, hãng công bố chính sách nghỉ việc tự nguyện dành cho khoảng 7% nhân sự tại Mỹ, tương đương khoảng 9.000 người. Đến tháng 7, công ty tiếp tục thông báo kế hoạch cắt giảm 4.800 việc làm, đồng thời tái cơ cấu mảng game Xbox và rút vốn khỏi 5 studio phát triển trò chơi nhằm cải thiện lợi nhuận sau nhiều năm đầu tư mạnh.

Microsoft cho biết chương trình lần này có thời hạn và áp dụng với những nhân viên đủ điều kiện tại Canada, Ấn Độ, Anh và Mỹ. Theo công ty, kế hoạch được thiết kế dựa trên kinh nghiệm rút ra từ chương trình trước đó. Những nhân viên thuộc diện áp dụng sẽ nhận được thông tin chi tiết sau thông báo chính thức.

Theo Reuters