Quốc hội Hy Lạp ngày 23/10 đã thông qua luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội. Quy định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Theo luật mới, trẻ em dưới 15 tuổi tại Hy Lạp sẽ không được phép sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram hay TikTok. Các công ty công nghệ có trách nhiệm triển khai biện pháp xác minh độ tuổi người dùng, đồng thời bảo đảm việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hy Lạp cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Việc thông qua luật diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tăng cường quản lý hoạt động trực tuyến của trẻ vị thành niên.

Trước đó, Australia đã ban hành quy định hạn chế trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong khi một số nước châu Âu cũng đang xem xét các biện pháp tương tự.