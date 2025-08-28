Không ít chị em ngỡ rằng chỉ khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh mới phải chịu đựng những cơn “bốc hỏa”. Thực tế, nhiều người ở độ tuổi 20, 30 cũng than phiền về việc cơ thể nóng bừng đột ngột, mặt đỏ lựng, mồ hôi túa ra, thậm chí tim đập nhanh và khó thở. Những cơn nóng này không chỉ gây xấu hổ nơi công cộng mà còn làm gián đoạn công việc, giấc ngủ và sinh hoạt hàng ngày.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân có thể do căng thẳng, rối loạn hormone, thiếu ngủ, sử dụng rượu bia, caffeine, đồ ăn cay nóng hoặc thừa cân. Ở phụ nữ ngoài 40, tình trạng này thường gắn với sự suy giảm estrogen trong giai đoạn tiền mãn kinh, nhưng không có nghĩa là người trẻ tuổi được “miễn trừ”.

Điểm chung là các cơn bốc hỏa thường không nguy hiểm, song gây khó chịu và ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống. Tin vui là vẫn có những cách đơn giản, dễ áp dụng giúp cơ thể nhanh chóng “hạ nhiệt”.

1. Điều chỉnh chế độ ăn uống

Đồ cay, cà phê, rượu bia là “thủ phạm” phổ biến khiến cơ thể dễ bốc hỏa. Thay vào đó, chị em nên tăng rau xanh, hoa quả, ngũ cốc nguyên hạt và đặc biệt là đậu nành... Là các nguồn giàu isoflavone có tác dụng cân bằng nội tiết tố nữ. Ăn uống lành mạnh không chỉ giảm cơn nóng bừng mà còn cải thiện tim mạch và cân nặng.

Ảnh minh họa

2. Giữ không gian mát mẻ

Một căn phòng thông thoáng với quạt hoặc điều hòa có thể giúp giảm tần suất cơn bốc hỏa. Ban đêm, nên chọn chăn ga nhẹ, thoáng khí và mặc quần áo cotton rộng rãi để tránh bị đánh thức vì nóng, toát mồ hôi. Khi ra ngoài, mang theo quạt mini hoặc khăn ướt cũng là cách “cứu nguy” tức thì.

3. Thư giãn tinh thần

Căng thẳng và lo âu dễ kích hoạt hoặc làm nặng thêm cơn bốc hỏa. Thử dành 10-15 phút mỗi ngày để hít thở sâu, thiền, tập yoga hoặc nghe nhạc. Khi cơn nóng bừng ập đến, hãy hít chậm qua mũi, thở ra bằng miệng trong khoảng 6–8 giây và lặp lại vài lần, cơ thể sẽ dịu đi nhanh chóng.

4. Tập luyện đều đặn

Vận động vừa sức như đi bộ nhanh, yoga, đạp xe hay bơi giúp cải thiện lưu thông máu, điều hòa hormone và giảm stress - là yếu tố thường làm bốc hỏa nặng hơn. Các nghiên cứu cho thấy tập luyện ít nhất 30 phút, 5 ngày/tuần có thể làm giảm đáng kể tần suất cũng như mức độ khó chịu của cơn nóng bừng.

Ảnh minh họa

5. Giữ cân nặng hợp lý

Phụ nữ thừa cân thường dễ bị bốc hỏa dữ dội hơn do mỡ thừa giữ nhiệt và ảnh hưởng đến cân bằng hormone. Giữ cân nặng ổn định bằng chế độ ăn lành mạnh và tập luyện đều đặn vừa giúp “hạ hỏa” vừa bảo vệ tim mạch, phòng ngừa tiểu đường. Trong trường hợp bốc hỏa xuất hiện quá thường xuyên và kèm theo mất ngủ kéo dài, nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn. Có thể cần hỗ trợ từ thuốc hoặc liệu pháp hormone, nhưng việc này phải được theo dõi cẩn thận.

Bốc hỏa không chỉ là “nỗi ám ảnh” của phụ nữ tiền mãn kinh mà đang ngày càng phổ biến ở nhiều lứa tuổi. Hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng những thay đổi đơn giản trong lối sống sẽ giúp chị em dễ dàng kiểm soát, tự tin và thoải mái hơn trong cuộc sống hàng ngày.