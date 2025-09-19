Chửa ống tử cung nguy kịch, chảy máu không cầm sau khi hút thai ở phòng khám tư nhân, người phụ nữ 40 tuổi may mắn được cứu sống kịp thời

Ngày 9/9/2025, khoa Cấp cứu Bệnh viện Phụ Sản Trung ương tiếp nhận một trường hợp trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. Bệnh nhân là chị T.M.P, 40 tuổi, nhập viện trong tình trạng máu chảy xối xả, huyết áp tụt nhanh, mạch chậm, chóng mặt và liên tục choáng ngất, sự sống khi dường như chỉ còn tính bằng phút.

Trước đó, bệnh nhân có thai và đã tìm đến tới 1 phòng khám gần Bệnh viện Phụ Sản Trung ương để thực hiện hút thai. Tuy nhiên, ngay sau thủ thuật, máu bất ngờ tuôn ra ồ ạt không ngừng, chị P. nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu. May mắn lớn nhất với chị lúc này là ở vị trí gần Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành và nhanh chóng được đưa vào khoa Cấp cứu – Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.

Cuộc chiến sinh tử ngay tại phòng Cấp cứu

Khi tiếp nhận bệnh nhân, ê-kíp cấp cứu đa chuyên khoa của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương gồm các bác sĩ sản phụ khoa, các bác sĩ gây mê – hồi sức, lập tức bước vào "trận chiến sống còn". Liên tiếp các cuộn gạc dài 60 cm được chèn đặt vào âm đạo để cầm máu bước đầu, nhưng từng đoạn gạc thẫm đỏ chỉ trong khoảnh khắc và bị đẩy ra ngoài vì dòng máu chảy không gì cầm được. Nhịp thở của cả bệnh nhân và các bác sĩ ngày càng gấp gáp. Bệnh nhân tới viện không hề có người nhà, trong giờ phút ấy, các bác sĩ đã phải liên hệ tới người nhà bệnh nhân để thông báo tình trạng nguy kịch.

Song song với hồi sức, hội chẩn siêu âm tại chỗ nhanh chóng được thực hiện. Hình ảnh siêu âm phát hiện ống cổ tử cung của bệnh nhân phồng to bất thường, kích thước khoảng 5-7cm, và đặc biệt, siêu âm Doppler cho thấy rõ dòng máu động mạch phun trực tiếp vào đoạn dưới và ống cổ tử cung. Điều đó lý giải tại sao máu bệnh nhân "tuôn ra xối xả", bởi đây là máu động mạch từ nhánh tử cung phải đang tuôn thẳng vào ổ tổn thương. Ngay lập tức, các bác sĩ nghĩ đến trường hợp chửa ống cổ tử cung – một biến chứng không phổ biến nhưng vô cùng nguy hiểm.

Ca đại phẫu thần tốc dưới sự chỉ huy của chuyên gia hàng đầu

Trước tình huống nguy hiểm tột cùng, ca bệnh được hội chẩn ngay với Ban Giám đốc và có chỉ định: mổ cấp cứu xử lý theo tổn thương đồng thời cân nhắc bảo tồn tử cung. Ê-kip mổ gồm lãnh đạo khoa Khám bệnh và các bác sĩ giàu kinh nghiệm nhanh chóng vào vị trí - gấp rút tiến hành ca phẫu thuật với tinh thần "không còn thời gian cho một sai sót nào".

Chia sẻ sau ca mổ, TS.BS Đào Thị Hoa – Trưởng khoa Khám bệnh – người trực tiếp mổ cho sản phụ cho biết: "Ngay khi mở tử cung, máu chảy ra thành dòng. Không chần chừ, chúng tôi ngay lập tức thắt động mạch tử cung phải, lấy máu cục, đồng thời khâu cầm máu hàng loạt vị trí quanh eo và góc 3h-9h ở cổ tử cung. Trong khi đó, đội ngũ gây mê hồi sức dốc toàn lực bù dịch, truyền máu, kiểm soát huyết động. Các hộ lý, điều dưỡng tay nối tay nhịp nhàng, tỉ mỉ. Không ai "một mình" trong ca mổ ấy — chỉ có quy trình, sự đồng lòng và an toàn người bệnh đặt lên trước hết".

Bằng sự phối hợp chặt chẽ, từng động tác chính xác, từng giây quyết đoán, các bác sĩ đã khống chế được dòng máu tử thần. Sau nhiều giờ căng thẳng, bệnh nhân không chỉ được cứu sống mà còn bảo tồn được tử cung – đồng nghĩa với việc giảm được hàng loạt nguy cơ biến chứng lâu dài và giữ nguyên thiên chức làm mẹ trong tương lai.

Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật định mệnh, chị P. không khỏi xúc động và nghẹn ngào: "Khi được đưa vào Bệnh viện vì mất nhiều máu nên tôi mất ý thức, nửa tỉnh nửa mê, chỉ loáng thoáng thấy cả một ê-kip khẩn trương cấp cứu. Tỉnh dậy thấy người nhà nói may mắn không phải cắt bỏ tử cung, tôi cảm động quá, cảm giác đúng là từ cõi chết trở về…".

Cảnh báo: Mọi trường hợp thai ngoài tử cung đều là "quả bom nổ chậm"

Mang thai cần được theo dõi tại cơ sở y tế chuyên khoa uy tín. Những phòng mạch nhỏ lẻ, thiếu trang thiết bị và chuyên môn tuyệt đối không phải nơi để đặt cược sự an toàn. Đặc biệt, những phụ nữ có tiền sử thai ngoài tử cung, mổ đẻ, can thiệp tử cung hoặc bất thường tử cung càng cần lựa chọn bệnh viện chuyên khoa với đội ngũ bác sĩ dày dạn kinh nghiệm và đầy đủ phương tiện hiện đại.

Buồng tử cung là nơi duy nhất thai có thể làm tổ an toàn. Khi thai lạc chỗ và bám vào ống cổ tử cung – vốn nhỏ hẹp và nằm sát hai nhánh động mạch tử cung lớn – bánh rau có thể xâm lấn mạch máu. Chỉ một thủ thuật sai lầm tại cơ sở không đủ chuyên môn có thể gây vỡ mạch, khiến sản phụ mất máu ồ ạt và tử vong trong tích tắc.

Mọi trường hợp thai ngoài tử cung đều là "quả bom nổ chậm". Dù thai ở ổ bụng, vết mổ cũ hay ống cổ tử cung, hậu quả có thể dẫn tới băng huyết, cắt bỏ tử cung, thậm chí cướp đi tính mạng nếu xử trí không đúng cách. Việc xử trí đòi hỏi hệ thống y tế đồng bộ. Điều trị an toàn cần có phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng, ngân hàng máu và cả can thiệp mạch khi cần. Đây không phải cuộc chiến đơn độc – người bệnh cần thông báo sớm cho người nhà, bác sĩ cần sự hỗ trợ của cả hệ thống để đảm bảo an toàn tối đa.

Có những rủi ro không thể nhìn thấy bằng mắt thường, và cũng có những quyết định không thể tự đưa ra một mình. Một thủ thuật tưởng chừng đơn giản có thể trở thành cuộc chạy đua sinh tử. Nhưng nếu được xử trí đúng nơi, đúng cách, người phụ nữ hoàn toàn có thể được bảo toàn tính mạng, sức khỏe sinh sản và thiên chức làm mẹ.