Chưa ai qua được Phương Oanh khoản này?

Nhắc đến Phương Oanh, bên cạnh vai trò diễn viên quen mặt trên màn ảnh nhỏ, công chúng còn nhớ ngay đến một hình ảnh khác của Phương Oanh bên trong căn bếp gia đình. Từ những món Việt quen thuộc như canh cua, cá kho, thịt kho tàu cho đến các món Âu cầu kỳ, từ bữa cơm gia đình giản dị đến những mâm cơm được bày biện đẹp mắt, chỉn chu đều được Phương Oanh "cân" hết.

Các clip nấu ăn của Phương Oanh gần như clip nào cũng gây bàn tán, dễ dàng thu về hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Có người ngưỡng mộ sự khéo léo, đảm đang, có người tranh cãi, soi xét, nhưng khó phủ nhận một điều các clip nấu ăn của Phương Oanh luôn khiến cư dân mạng phải dừng lại xem cho bằng hết vì quá sang xịn, bày bản.

Phương Oanh được khen vì kỹ năng nấu những bữa ăn gia đình đẹp mắt chẳng kém ngoài hàng (ảnh: FBNV)

Phương Oanh từng chia sẻ chuyện nấu nướng do cô tự làm như một niềm vui chăm sóc gia đình mỗi ngày chứ không "diễn" hay cố tình tỏ ra. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Có những món không phải lần đầu tôi làm là được ngay. Bởi vì khi tôi làm vlog nấu ăn, có những món tôi làm lần đầu, con xem công thức và làm thành công. Nhưng có những món phải chăm và quen tay mới làm được". Phương Oanh từng mạnh dạn treo thưởng 10 tỷ đồng nếu ai được bằng chứng cho thấy có ekip phía sau.

Phương Oanh từng thổ lộ niềm vui nấu nướng sau khi kết hôn: "Đối với Oanh, hạnh phúc có rất nhiều định dạng, trong đó có cả ở trong những điều rất đơn giản mà ta có thể có được hàng ngày. Đó là được ăn đồ người thân nấu hay nấu đồ cho người thân ăn. Kể cả những món mới, món cầu kỳ hay những bát mì, bát bún nhưng được làm cho người thân ăn, khiến người thân thấy ấm áp cũng làm cho Oanh vui vẻ, hạnh phúc".

Phương Oanh còn giỏi trong việc sắp xếp quy trình nấu nướng, bày biện bàn tiệc (ảnh: FBNV)

Khu vực nấu ăn của Phương Oanh luôn rất gọn gàng, sạch sẽ (ảnh: FBNV)

Cho đến dạo gần đây, đường đua đảm đang của hội mỹ nhân Việt bỗng trở nên nhộn nhịp hơn khi nhiều gương mặt nổi tiếng cũng bắt đầu gia nhập. Từ Vũ Thúy Quỳnh, Đỗ Thị Hà, Hương Liên... không ít người đẹp lựa chọn quay vlog vào bếp trong trang phục sang trọng, bối cảnh đẹp, phong cách lifestyle chỉn chu. Tuy nhiên, thay vì nhận về toàn lời khen, những clip này lại nhanh chóng kéo theo tranh cãi. Đặc biệt, Vũ Thúy Quỳnh bị đem ra so sánh trực tiếp với Phương Oanh và bị nhận xét là thao tác còn lóng ngóng, vụng về, chưa tạo được cảm giác thuần thục như đàn chị.

Vũ Thuý Quỳnh gây tranh cãi vì vlog diện đồ sang trọng nấu ăn nhưng lọng cọng, vụng về (ảnh: FBNV)

"Trình" cắm hoa của Vũ Thuý Quỳnh bị so sánh không bằng Đỗ Hà (ảnh: FBNV)

Chính những so sánh ấy khiến nhiều người phải thừa nhận Phương Oanh không dễ bị vượt qua. Sự khác biệt nằm ở chỗ, Phương Oanh nấu ăn không chỉ để quay clip. Cách cô xử lý nguyên liệu gọn gàng, động tác dứt khoát, thái độ tập trung nhưng vẫn thoải mái tạo cảm giác đúng kiểu một người phụ nữ đã quen bếp núc, nấu vì thích và vì gia đình, chứ không đơn thuần là làm content. Đó cũng là lý do khiến khán giả dễ bị thuyết phục, dù có khen hay chê thì vẫn phải công nhận xem Phương Oanh nấu ăn rất "đã mắt".

Netizen liên tục nhắc tên Phương Oanh dưới bài đăng của Á hậu Thuý Quỳnh tạo ra cuộc tranh luận không hồi kết (ảnh chụp màn hình)

Tuy vậy, nhìn ở góc độ rộng hơn, việc cư dân mạng đặt các nhân vật lên bàn cân đôi khi lại tạo ra áp lực không cần thiết. Mỗi người bước vào căn bếp với một mục đích khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người nấu ăn vì thói quen, có người xem đó là trải nghiệm mới, có người đơn giản là muốn chia sẻ khoảnh khắc đời sống. Không phải ai cũng cần nấu ăn giỏi như Phương Oanh, và cũng không phải ai vào bếp cũng phải trở thành chuẩn mực. Sau cùng, điều quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp với cuộc sống và gia đình của mỗi người. Phương Oanh được yêu mến vì cô chọn đúng hình ảnh, đúng thời điểm và đúng với con người mình.