Phương Oanh trầy trật

Năm 2025 khép lại với Phương Oanh bằng một hành trình nhiều tầng cảm xúc, có ánh sáng rực rỡ của sự trở lại, cũng có những khoảng tối ập đến khiến cả showbiz phải lặng người. Sau 4 năm lui về hậu trường để sinh con và vun vén tổ ấm, Phương Oanh quyết định tái xuất màn ảnh với vai diễn Mỹ Anh - một người phụ nữ giỏi giang, tháo vát nhưng tình nguyện lui về phía sau hỗ trợ chồng.

Chia sẻ về dự án Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh thẳng thắn thừa nhận đây là vai diễn áp lực nhất từ trước đến nay. Áp lực không chỉ đến từ việc cô trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng, mà còn bởi đây là bản remake của một bộ phim đình đám từng gây sốt khắp châu Á. Chính vì vậy, nữ diễn viên buộc phải đặt ra cho mình yêu cầu cao hơn, vừa giữ được tinh thần nguyên tác, vừa tạo ra dấu ấn riêng để chinh phục người xem.

Sau khi phim lên sóng, diễn xuất của Phương Oanh tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã xây dựng được một Mỹ Anh có màu sắc riêng, tránh bị so sánh hay bị lặp lại bởi hình tượng Cố Giai quá thành công trong bản gốc 30 Chưa Phải Là Hết. Cách Phương Oanh xử lý cảm xúc tiết chế, tập trung vào ánh mắt và nhịp diễn giúp nhân vật trở nên đời hơn, gần gũi hơn với khán giả Việt.

Vai diễn của Phương Oanh sau 4 năm lui về hậu trường nhận được nhiều lời khen từ khán giả

Không còn cô gái gai góc, mạnh mẽ của những năm Quỳnh Búp Bê, cũng không còn vẻ dịu dàng quen thuộc từng khiến khán giả say mê, Phương Oanh thử sức ở những vai phức tạp hơn, đòi hỏi chiều sâu cảm xúc và khả năng tiết chế. Hình ảnh Phương Oanh trở lại trường quay sau thời gian dài gián đoạn đã gây nhiều bất ngờ và kỳ vọng. Người ta tin rằng 2025 sẽ là năm Phương Oanh ghi dấu ấn lần nữa, khi cô hội đủ trải nghiệm sống, tinh thần làm nghề và một sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy diễn xuất.

Nhưng khi hiệu ứng tích cực bắt đầu hình thành, biến cố bất ngờ kéo đến khiến tất cả đảo chiều. Thông tin ông xã của Phương Oanh là doanh nhân Nguyễn Hoà Bình bị bắt tạm giam xuất hiện như cú sốc lớn đối với dư luận. Cả showbiz chấn động, mạng xã hội bùng lên hàng loạt thảo luận và Phương Oanh nghiễm nhiên trở thành cái tên bị đặt dưới "kính hiển vi" soi chiếu ở mọi khoảnh khắc.

Khi những tín hiệu tích cực đến từ vai diễn Mỹ Anh xuất hiện thì Phương Oanh đồng thời đối diện với biến cố lớn

Trước những bàn tán, Phương Oanh chọn im lặng, hoàn toàn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào kể từ khi sự việc xảy ra. Nhưng dù im lặng, mỗi lần Phương Oanh xuất hiện, mỗi hành động nhỏ của cô đều trở thành đề tài để bàn tán. Từ việc cô có đi sự kiện hay không, có đăng bài quảng bá phim hay không, thậm chí đến vẻ mặt trầm tư tại hậu trường cũng bị đưa ra mổ xẻ.

Phương Oanh không bị cắt vai hay dừng hoạt động, bộ phim cô góp mặt vẫn lên sóng đúng dự kiến. Thế nhưng, giữa lúc gia đình đối mặt sóng gió, Phương Oanh không lựa chọn xuất hiện rầm rộ hay chia sẻ cảm xúc cá nhân. Cô hạn chế tối đa xuất hiện công khai và không quảng bá phim như thường lệ, hành động được nhiều người hiểu rằng nữ diễn viên không muốn gây thêm ồn ào hay để công việc bị trộn lẫn với biến cố đang xảy ra. Khoảng lặng này vô tình tạo nên cảm giác tiếc nuối cho khán giả, bởi sự trở lại vốn được chờ đợi lại không thể bùng nổ đúng như kỳ vọng.

Có tiếc cho Phương Oanh không? Câu trả lời là có, và rất nhiều. Khi một người phụ nữ dành trọn thời gian để chăm lo gia đình, rồi bước trở lại nghệ thuật bằng tâm thế nghiêm túc, ai cũng mong con đường phía trước sẽ rộng mở, bình yên và công bằng hơn cho họ. Nhưng thực tế đôi lúc quá khắc nghiệt. Chỉ vừa kịp lấy lại phong độ, Phương Oanh lại rơi vào những ngày tháng mà mọi thứ xung quanh đều trở nên nặng nề.

Nhiều khán giả tiếc nuối cho Phương Oanh

Thế nhưng, cũng chính trong hoàn cảnh này, sự bản lĩnh của Phương Oanh thể hiện rõ nhất. Không ồn ào phản biện, không tranh cãi, cô giữ một thái độ bình tĩnh và tập trung vào cuộc sống cá nhân. Vẫn chăm con, vẫn làm việc khi cần, vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu mỗi khi xuất hiện.

Đơn cử như mới đây, Phương Oanh bất ngờ tái xuất nấu nướng, nhưng clip này được đăng tải trên một kênh khác chứ không phải tài khoản MXH của nữ diễn viên. Trong lần lộ diện này, Phương Oanh gây chú ý vì ngoại hình gầy gò thấy rõ nhưng cho thấy cô vẫn giữ năng lượng và tâm thế thoải mái. Hình ảnh của Phương Oanh khi lộ diện vẫn được chăm chút, chỉn chu nhất có thể. Nhiều người hâm mộ gửi lời hỏi thăm, mong nữ diễn viên chú ý giữ gìn sức khoẻ, sớm tái xuất showbiz Việt.

Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh

Năm 2025 của Phương Oanh là hai mặt đối lập: sự trở lại đầy hy vọng và biến cố dồn dập; những thước phim rực rỡ và những ngày tháng chịu áp lực đến nghẹt thở. Nhưng cũng là năm cho thấy rõ sức chịu đựng và nội lực của Phương Oanh - người phụ nữ đẹp điểm mười nhưng cuộc đời thì không phải lúc nào cũng ưu ái.

Khán giả vẫn dành cho cô sự tiếc nuối chân thành. Tiếc cho một sự tái xuất đáng ra phải bùng nổ hơn. Tiếc cho những vai diễn được khen nhưng bị lu mờ vì đời tư. Tiếc cho hành trình làm nghề nhiều tâm huyết nhưng lại lận đận giữa đường. Nhưng bên cạnh tiếc nuối, người ta vẫn đặt niềm tin rằng sóng gió này sẽ không làm chùn bước Phương Oanh, và khi mọi thứ bình yên trở lại, cô sẽ đứng lên mạnh mẽ hơn, sáng rõ hơn, và một lần nữa chạm đến đỉnh cao bằng chính thực lực của mình.