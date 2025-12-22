Hơn 1 tuần qua, người hâm mộ không khỏi xôn xao trước thông tin Tài - dự án điện ảnh của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến - sẽ sớm ra mắt vào mùa Xuân năm 2026. Không chỉ mang concert trở lại Hà Nội, Mỹ Tâm còn đánh dấu sự trở lại của mình với lĩnh vực phim ảnh, nhưng lần này là ở một cương vị mới - nhà sản xuất. Cùng với màn debut làm đạo diễn của Mai Tài Phến, dân tình đang nóng lòng chờ đợi vào màn thể hiện, dẫn dắt của 2 nghệ sĩ trong tác phẩm Tài.

Cứ vài ngày, Mỹ Tâm lại "nhá hàng" chút một những hình ảnh hay video liên quan đến Tài để tạo hiệu ứng truyền thông hiệu quả. Mới đây vào ngày 22/12, "họa mi tóc nâu" đăng tải bộ ảnh hậu trường, đính kèm dòng trạng thái: "Hậu trường là nơi thấy rõ nhất sự chăm chỉ và dễ thương của ekip Tài. Các bạn có kiếm ra chị áo xanh hông? Chị ấy đóng vai sản xuất nhen". Bên cạnh Mai Tài Phến và đội ngũ staff, sự chú ý của dư luận đổ dồn vào tạo hình của Mỹ Tâm.

Ghi hình dưới cái nắng ban ngày, Mỹ Tâm sắm cho mình trọn bộ hành trang kín mít từ đầu tới chân: nón lá, kính râm, khẩu trang, găng tay chống tia UV. Cô còn "cưa sừng làm nghé" với bộ trang phục gồm áo phông đỏ và yếm bò nhí nhảnh. Nếu đây không phải do chính chủ đăng tải, nhiều netizen sẽ khó mà nhận ra "họa mi tóc nâu". Bù lại, Mỹ Tâm được nhận xét rất ra dáng nhân vật "chủ trì và chủ chi" trong đoàn làm phim.

Dù Mỹ Tâm khẳng định cô vào vai nhà sản xuất nhưng người hâm mộ vẫn đặt ngôi sao hy vọng vào một vai diễn được nữ ca sĩ đảm nhận. Nếu đây là sự thật, khán giả lại có dịp được chứng kiến Mai Tài Phến và Mỹ Tâm chung một khung hình điện ảnh kể từ dự án Chị Là Trợ Lý Của Anh.

Một số bình luận của netizen:

- Dù nhìn có phần hơi rối nhưng không sao vẫn thấy đẹp.

- Lao động hăng say, vận may sẽ đến. Chúc chị và ekip thành công vang dội nhé.

- Chị Tâm là bà bán ve chai thật rồi.

- Chị làm nhà sản xuất hay chị đang ủ kem trộn vậy ạ?

- Thế này mà không phải bán buôn đồng nát thì em cũng chịu.