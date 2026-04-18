Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi và liên tục “biến tướng”, thói quen để lại thông tin cá nhân khi mua hàng online đang vô tình trở thành “điểm yếu” để các đối tượng khai thác, từng bước tiếp cận và chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo công nghệ cao. Cơ quan chức năng cho biết, loại tội phạm này đang có xu hướng gia tăng, với mục tiêu nhắm trực tiếp vào người mua hàng trên các sàn thương mại điện tử và trong các phiên livestream bán hàng, nơi người dùng dễ để lộ thông tin cá nhân mà không nhận ra rủi ro.

Thực tế cho thấy, kẻ gian thường theo dõi các phiên livestream, thu thập thông tin khách hàng để lại công khai rồi chủ động liên hệ. Chúng giả danh nhân viên cửa hàng hoặc sàn thương mại điện tử, thông báo “trúng thưởng” hoặc xác nhận đơn hàng đã sẵn sàng giao, khiến nhiều người tin tưởng và thanh toán khi nhận hàng, dù sản phẩm không đúng như quảng cáo.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn gửi tin nhắn riêng kèm đường link “nhận ưu đãi” hoặc “xác nhận thanh toán”. Khi người dùng nhấp vào, các trang web giả mạo sẽ yêu cầu đăng nhập tài khoản hoặc cung cấp thông tin ngân hàng, mã OTP rồi từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, nhiều đối tượng còn lấy lại video livestream của các shop uy tín hoặc người nổi tiếng, rồi đăng lại rồi bán sản phẩm với giá rẻ bất thường để dụ người mua. Khi chuyển tiền trước, người mua có thể không nhận được hàng, hoặc nhận hàng không đúng như quảng cáo.

Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không để lộ thông tin cá nhân công khai trên livestream, nên đặt hàng qua các kênh chính thức của nền tảng. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ mã vận đơn trước khi nhận hàng, từ chối nếu thông tin không khớp và đặc biệt không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai.

Trong bối cảnh mua sắm online bùng nổ, sự tiện lợi đi kèm với không ít rủi ro. Chỉ một phút chủ quan để lộ thông tin, người dùng có thể phải trả giá bằng tiền bạc, thậm chí mất quyền kiểm soát tài khoản cá nhân.