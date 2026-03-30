Kể từ ngày 1.7.2026, Luật Thương mại điện tử 2025 sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, quy định rõ các trường hợp phải dừng livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử nhằm kiểm soát nội dung và bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Người livestream bán hàng là ai?

Theo Điều 3 Luật Thương mại điện tử 2025 quy định, người livestream bán hàng là người trực tiếp xuất hiện trên nền tảng thương mại điện tử để thực hiện livestream bán hàng.

3 trường hợp phải dừng livestream bán hàng từ ngày 1.7.2026

Khoản 6 Điều 22 Luật Thương mại điện tử 2025 quy định trách nhiệm của chủ nền tảng trong hoạt động livestream bán hàng, gồm các trường hợp vi phạm sau:

Nội dung livestream bán hàng vi phạm pháp luật hoặc có ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục;

Livestream bán hàng đối với hàng hóa cấm lưu thông và hàng hóa đang bị tạm dừng lưu thông trên thị trường theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật về quảng cáo;

Nội dung livestream bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mà pháp luật quy định phải có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo khi chưa có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Trách nhiệm của người bán trong hoạt động livestream bán hàng là gì?

Điều 23 Luật Thương mại điện tử 2025 quy định trách nhiệm của người bán trong hoạt động livestream bán hàng như sau:

Trước khi thực hiện livestream bán hàng, người bán phải cung cấp đầy đủ cho người livestream bán hàng giấy tờ chứng minh sau đây: Giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trước khi livestream bán hàng; Giấy tờ chứng minh đáp ứng chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật phải có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo, người bán cung cấp văn bản xác nhận cho chủ quản nền tảng và người livestream bán hàng trước khi thực hiện livestream bán hàng. Nội dung bán hàng livestream phải phù hợp với nội dung quảng cáo được xác nhận.

Dừng hợp tác, dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị ngay khi phát hiện hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật.