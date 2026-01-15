Chú vịt có mái tóc xoăn gây sốt: Sang chảnh như vừa bước ra từ tiệm salon!

Nếu bạn nghĩ rằng chỉ có con người mới tất bật đi làm tóc những ngày cận Tết thì nhầm to rồi nhé! Tại hồ Huyền Vũ, Nam Kinh (Trung Quốc), có một nhân vật đang khiến cộng đồng mạng "phát cuồng" không phải vì tài năng đặc biệt nào, mà chỉ đơn giản là nhờ... quả đầu quá chất. Người ta gọi chú là "Vịt uốn tóc".

Nhìn từ xa, ai cũng ngỡ chú đang đội một chiếc mũ lông quý tộc, nhưng lại gần mới thấy đó là một chùm lông trắng muốt, bồng bềnh và mềm mại như kẹo bông gòn. Cái nét "tóc tai" này nhìn vừa sang vừa buồn cười, đúng kiểu "uốn tóc" nhưng thợ làm hơi quá tay một chút, tạo nên một diện mạo "vừa hâm vừa đáng yêu" không lẫn vào đâu được.

Thực ra, đây là giống vịt mào (Crested Duck), nhưng với sự hài hước của cư dân mạng, chú vịt này đã trở thành biểu tượng của sự hưởng thụ và sành điệu. Nhìn cái đầu phồng rụp giúp "hack" chiều cao và tạo hiệu ứng đỉnh đầu cao – một tiêu chuẩn thẩm mỹ mà chị em hằng mơ ước, bảo sao ai đi qua cũng phải dừng lại check-in cho bằng được.

Hành trình "đu idol" và những cuộc gặp gỡ đầy duyên phận

Cơn sốt "Vịt uốn tóc" lớn đến mức nhiều người sẵn sàng lặn lội đường xa đến hồ Huyền Vũ chỉ để tận mắt chiêm ngưỡng "nàng hậu" này. Có người chia sẻ rằng năm ngoái đã gặp chú ở hồ Mạc Sầu, năm nay phải sang tận hồ Huyền Vũ để xem "lượng tóc" có dày thêm tí nào không. Và quả thực, "idol" không bao giờ làm fan thất vọng. Một bạn trẻ hào hứng kể lại: "Ban đầu mình tìm quanh quán McDonald's mà chẳng thấy đâu, định bụng đi về trong tiếc nuối thì bỗng nhiên thấy 'em ấy' đang thong dong bơi lội phía bên trái cửa Huyền Vũ. Đúng là duyên phận!".

Cái cảm giác đi dạo dưới nắng ấm, hít hà không khí trong lành rồi bất chợt bắt gặp một sinh vật nhỏ bé với diện mạo hài hước như vậy thực sự rất chữa lành. Nhiều người còn đùa rằng, nhìn chú vịt này xong là thấy có động lực đi làm "combo uốn tóc" đón Tết ngay lập tức. Chẳng thế mà chú vịt được gọi là "động cơ tăng áp" (vừa là vịt, vừa là turbo) của ngành du lịch địa phương, vì cứ nơi nào chú xuất hiện là nơi đó đông nghịt người cầm máy ảnh sẵn sàng tác nghiệp.

"Bí kíp" bắt trọn khoảnh khắc của "idol giới trẻ" tại hồ Huyền Vũ

Để gặp được vị đại sứ đáng yêu này, bạn không cần phải tìm kiếm quá cầu kỳ. Lịch trình "show diễn" của chú thường xoay quanh khu vực cửa chính hồ Huyền Vũ. Từ cổng vào, bạn chỉ cần đi hướng về phía quán McDonald’s, đi tiếp khoảng 100m là có thể thấy đám đông đang tụ tập, đó chính là nơi "idol" đang tỏa sáng. Với bộ lông trắng tuyền và cái mào bông xù đặc trưng, chú nổi bật giữa đàn vịt thông thường như một ngôi sao thực thụ.

Đặc biệt, vào những ngày nắng đẹp, bộ lông của chú vịt càng trở nên lấp lánh và bồng bềnh hơn dưới ánh mặt trời. Nhiều "nhiếp ảnh gia không chuyên" đã chia sẻ những bức ảnh chụp chính diện cực kỳ thần thái của chú vịt, khiến ai xem xong cũng phải thốt lên: "Đúng là đỉnh lưu giới tự nhiên!".