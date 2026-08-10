Chủ tiệm văn phòng phẩm bật mí: Đây là món văn phòng phẩm phụ huynh mua lại nhiều nhất

Mỗi mùa tựu trường, phụ huynh thường dành nhiều thời gian sắm sửa sách vở, bút viết và các dụng cụ học tập cho con. Tuy nhiên, có một món đồ tưởng nhỏ nhưng lại thường xuyên phải mua bổ sung trong suốt năm học. Theo kinh nghiệm của những người bán văn phòng phẩm, đây cũng là sản phẩm được phụ huynh quay lại tìm mua nhiều lần vì được sử dụng gần như mỗi ngày, dễ hết, dễ hỏng hoặc thất lạc.

Bút viết là món đồ phụ huynh thường xuyên phải mua lại

Nếu phải chọn một món văn phòng phẩm có khả năng "hết là phải mua", bút viết gần như luôn nằm trong nhóm đầu tiên. Khác với những vật dụng có thể sử dụng trong thời gian dài, bút là món học sinh dùng liên tục mỗi ngày và thường xuyên phải thay mới.

Đặc biệt với học sinh tiểu học và THCS, nhu cầu sử dụng bút khá lớn. Bút có thể hết mực, tắc mực, hỏng ngòi hoặc đơn giản là bị thất lạc sau vài ngày mang đến trường. Một chiếc bút có thể bị bỏ quên trong ngăn bàn, để lại ở lớp học thêm hoặc "đi lạc" sang chiếc cặp khác mà học sinh cũng không nhớ.

Vì vậy, dù đầu năm đã mua cả hộp bút, nhiều phụ huynh vẫn phải quay lại cửa hàng chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng để mua thêm. Đây cũng là lý do bút viết thường có nhu cầu tương đối ổn định trong suốt năm học, thay vì chỉ bán chạy vào mùa tựu trường.

Mỗi cấp học lại có những loại bút được mua nhiều

Tùy cấp học và yêu cầu của từng trường, loại bút được phụ huynh lựa chọn cũng có sự khác biệt. Với học sinh tiểu học, bút máy thường được sử dụng nhiều trong quá trình luyện chữ. Khi ngòi bị hỏng hoặc bút không còn hoạt động tốt, phụ huynh thường lựa chọn mua một chiếc mới thay vì tiếp tục sử dụng.

Ở những lớp lớn hơn, bút bi và bút gel trở thành vật dụng quen thuộc. Học sinh phải ghi chép nhiều hơn, đồng thời có thể sử dụng các màu mực khác nhau cho từng mục đích. Có em dùng bút xanh để ghi bài, bút đỏ để sửa bài hoặc bút đen trong những trường hợp cần thiết.

Không chỉ vậy, khi đã quen với một mẫu bút có nét mực, độ trơn và kích thước phù hợp, nhiều học sinh có xu hướng tiếp tục mua đúng loại đó. Vì thế, một chiếc bút có thiết kế đơn giản nhưng viết tốt vẫn có thể được khách hàng quay lại mua nhiều lần.

Không chỉ hết mực, bút còn là món đồ rất dễ thất lạc

Một nguyên nhân khác khiến bút trở thành món văn phòng phẩm phải mua đi mua lại là học sinh rất dễ làm mất chúng. Để quên ở lớp, phòng học thêm, thư viện hay nhà bạn là những tình huống không quá xa lạ.

Do giá một chiếc bút thường không quá cao, nhiều gia đình có xu hướng mua mới thay vì dành thời gian tìm kiếm. Nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần, số tiền dành cho bút trong cả năm học có thể lớn hơn đáng kể so với khoản mua sắm ban đầu.

Bởi vậy, thay vì mua quá nhiều ngay từ đầu, phụ huynh có thể chuẩn bị một lượng vừa đủ và bổ sung khi cần. Quan trọng nhất vẫn là lựa chọn loại bút phù hợp với cấp học, yêu cầu của nhà trường và thói quen viết của con. Một món đồ được sử dụng mỗi ngày, dù nhỏ bé, lại chính là thứ có khả năng khiến phụ huynh phải quay lại cửa hàng nhiều nhất.