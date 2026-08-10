TIN VUI: Nhiều trường Chất lượng cao ở Hà Nội giảm học phí năm học này, có trường giảm hơn 1 triệu đồng/tháng!
Mức thu mới này sẽ được áp dụng trực tiếp tại 35 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chất lượng cao trên toàn thành phố.
Sáng 10/8, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2026-2031) vừa chính thức thông qua Nghị quyết phê duyệt mức thu học phí chương trình bổ sung đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn. Theo nghị quyết này, mức thu học phí năm học 2026-2027 dành cho các trường công lập chất lượng cao giảm đáng kể so với năm học trước, trong đó mức giảm sâu nhất lên đến 1,1 triệu đồng/tháng/học sinh.
Mức thu mới này sẽ được áp dụng trực tiếp tại 35 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chất lượng cao trên toàn thành phố.
Dưới đây là mức thu học phí năm học 2026-2027 dành cho các trường công lập chất lượng cao ở Hà Nội:
Trước đó, mức học phí các trường Chất lượng cao ở Hà Nội năm học 2025-2026 như sau:
1. Cấp mầm non
|Tên trường
|Nhóm lớp / Hệ đào tạo
|Mức học phí (đồng/tháng)
|Trường Mầm non đô thị Sài Đồng
|Nhà trẻ (từ 12 tháng đến dưới 18 tháng tuổi)
|5.100.000
|Nhà trẻ (từ 18 tháng đến dưới 36 tháng tuổi)
|4.300.000
|Mẫu giáo
|4.300.000
|Trường Mầm non 20-10
|Nhà trẻ
|5.100.000
|Mẫu giáo
|5.100.000
|Mầm non đô thị Việt Hưng
|Nhà trẻ
|3.800.000
|Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần)
|3.800.000
|Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần)
|5.100.000
|Trường Mầm non Việt Bun
|Nhà trẻ
|3.850.000
|Mẫu giáo
|3.650.000
|Trường Mầm non B
|Nhà trẻ (từ 18 tháng đến dưới 24 tháng tuổi)
|4.500.000
|Nhà trẻ (từ 24 tháng đến 36 tháng tuổi)
|4.300.000
|Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần)
|3.300.000
|Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần)
|4.800.000
|Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị
|Nhà trẻ (từ 18 tháng đến dưới 24 tháng tuổi)
|5.100.000
|Nhà trẻ (từ 24 tháng đến 36 tháng tuổi)
|4.300.000
|Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần)
|4.300.000
|Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần)
|5.100.000
|Trường Mầm non Mai Dịch
|Nhà trẻ (từ 18 tháng đến dưới 24 tháng tuổi)
|4.000.000
|Nhà trẻ (từ 24 tháng đến 36 tháng tuổi)
|3.800.000
|Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần)
|4.000.000
|Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần)
|4.600.000
2. Cấp Tiểu học
|Tên trường
|Khối lớp
|Mức học phí (đồng/tháng)
|Trường Tiểu học Nam Từ Liêm
|Khối 1, 2, 3, 4
|4.650.000
|Khối 5
|4.450.000
|Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng
|Khối 1, 2
|5.500.000
|Khối 3
|5.300.000
|Khối 4, 5
|5.000.000
|Trường Tiểu học Tràng An
|Khối 1, 2, 3, 4, 5
|3.700.000
3. Cấp Trung học cơ sở (THCS) & Trung học phổ thông (THPT)
|Tên trường
|Khối lớp / Hệ đào tạo
|Mức học phí (đồng/tháng)
|Trường THCS Nam Từ Liêm
|Khối 6, 7, 8, 9
|4.020.000
|Trường THCS Cầu Giấy
|Khối 6, 7, 8, 9
|3.300.000
|Trường THCS Thanh Xuân
|Khối 6, 7, 8
|4.000.000
|Khối 9
|3.700.000
|Trường THCS Lê Lợi
|Khối 6, 7, 8, 9
|4.400.000
|Trường THCS Chu Văn An
|Toàn trường
|4.200.000
|Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa
|Khối 10, 11, 12
|6.100.000
|Trường THPT Lê Lợi
|Lớp không học tăng cường tiếng Anh
|3.000.000
|Lớp học tăng cường tiếng Anh
|3.900.000
Các nguyên tắc thu học phí và triển khai chương trình được quy định cụ thể:
Phân định trách nhiệm tài chính: Nhà nước tiếp tục bảo đảm các điều kiện cơ bản tương tự trường công lập đại trà. Mức phụ huynh đóng góp dành riêng cho phần dịch vụ chất lượng cao cùng hệ thống dịch vụ hỗ trợ theo tiêu chuẩn chất lượng cao.
Cơ sở tính toán: Học phí chương trình bổ sung xây dựng dựa trên định mức kinh tế - kỹ thuật do UBND thành phố ban hành, phân định rõ ranh giới giữa chương trình giáo dục bắt buộc và chương trình bổ sung theo nhu cầu người học.
Điều kiện thực hiện: Các trường chỉ triển khai chương trình bổ sung khi đã có quyết định phê duyệt từ cấp có thẩm quyền.
Cam kết minh bạch: Trường phải công khai, minh bạch các cam kết về chất lượng giáo dục, nội dung chương trình và mức thu học phí theo quy định; tuyệt đối không thu hai lần đối với cùng một nội dung giáo dục.
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