Chủ tiệm văn phòng phẩm tiết lộ 4 món đầu năm học bán rất chạy nhưng học sinh lại ít dùng

Mỗi mùa tựu trường, không ít phụ huynh có tâm lý "mua càng đầy đủ càng tốt". Từ bút, vở đến đủ loại phụ kiện học tập đều được cho vào giỏ hàng với mong muốn con có một năm học thuận lợi. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều giáo viên và các chủ cửa hàng văn phòng phẩm, có không ít món đồ được mua rất nhiều nhưng lại ít khi được sử dụng, thậm chí nhanh chóng bị bỏ quên trong ngăn bàn. Nếu muốn tiết kiệm chi phí mà vẫn chuẩn bị đầy đủ cho con, đây là 4 món phụ huynh nên cân nhắc trước khi xuống tiền.

Bộ bút màu, bút dạ quá nhiều màu nhưng hiếm khi dùng hết

Một trong những món đồ thường xuyên xuất hiện trong giỏ mua sắm đầu năm học là các hộp bút màu hoặc bút dạ với 48, 60, thậm chí 100 màu.

Nhìn những hộp bút đầy đủ sắc màu, nhiều phụ huynh nghĩ rằng càng nhiều lựa chọn thì con càng có hứng thú học tập. Tuy nhiên, thực tế ở bậc tiểu học và THCS, học sinh chỉ sử dụng một số màu cơ bản trong các tiết Mỹ thuật hoặc khi ghi chú bài học. Phần lớn các màu còn lại gần như không được dùng đến.

Ngoài ra, trẻ nhỏ cũng rất dễ làm thất lạc hoặc để bút khô mực sau một thời gian dài không sử dụng. Một bộ từ 12 đến 24 màu chất lượng tốt thường đã đáp ứng đủ nhu cầu học tập hằng ngày, vừa tiết kiệm vừa tránh lãng phí.

Hộp bút quá to với quá nhiều ngăn

Nhiều mẫu hộp bút hiện nay được thiết kế rất bắt mắt, có 2 - 3 tầng, tích hợp gương, máy tính mini, đồ chuốt bút chì, ngăn bí mật hay nhiều phụ kiện khác.

Dù hấp dẫn, những chiếc hộp bút cỡ lớn lại không thực sự phù hợp với nhu cầu của đa số học sinh. Chúng chiếm nhiều diện tích trong cặp sách, tăng trọng lượng khi mang theo và đôi khi khiến trẻ mất tập trung vì mải khám phá các chi tiết bên trong.

Không ít giáo viên cũng cho biết học sinh chỉ cần một chiếc hộp bút nhỏ gọn, đủ chỗ để đựng bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ và một vài dụng cụ cần thiết là đã đáp ứng tốt việc học trên lớp.

Quá nhiều loại bút "chuyên dụng"

Đầu năm học, nhiều phụ huynh mua đủ loại bút như bút gel, bút kim, bút xóa, bút nhũ, bút highlight nhiều màu, bút calligraphy... với suy nghĩ con sẽ cần dùng trong quá trình học.

Thực tế, phần lớn trường học chỉ yêu cầu học sinh sử dụng bút mực hoặc bút bi theo quy định, kèm theo bút chì đối với một số môn học hoặc bài kiểm tra nhất định. Một số loại bút còn không được phép sử dụng trong giờ học hoặc khi làm bài thi.

Việc chuẩn bị quá nhiều loại bút không chỉ khiến bàn học trở nên lộn xộn mà còn khiến trẻ phân tâm, thích đổi bút liên tục thay vì tập trung vào nội dung bài học.

Những món đồ trang trí dễ thương nhưng ít giá trị sử dụng

Sticker, móc khóa treo cặp, bút có đồ chơi gắn trên đầu, tẩy hình thú cỡ lớn hay các món phụ kiện phát sáng luôn là những sản phẩm bán rất chạy vào dịp tựu trường.

Chúng có thể khiến trẻ thích thú trong thời gian đầu, nhưng sau đó thường bị bỏ quên hoặc trở thành món đồ để chơi hơn là phục vụ việc học. Một số phụ kiện còn làm cặp sách nặng hơn, dễ rơi mất hoặc gây mất tập trung trong lớp.

Điều trẻ cần nhất vẫn là những dụng cụ học tập bền, dễ sử dụng và phù hợp với yêu cầu của nhà trường. Một chiếc bút viết tốt hay một quyển vở chất lượng thường có giá trị lâu dài hơn nhiều so với những món đồ chỉ hấp dẫn về hình thức.

Đầu năm học luôn là thời điểm phụ huynh muốn dành cho con những điều tốt nhất. Tuy nhiên, mua sắm thông minh không có nghĩa là mua thật nhiều, mà là lựa chọn những món đồ thực sự phục vụ cho việc học.

Thay vì chạy theo các bộ văn phòng phẩm "đầy đủ từ A đến Z", phụ huynh nên tham khảo danh sách dụng cụ do nhà trường hoặc giáo viên yêu cầu, đồng thời ưu tiên chất lượng, độ bền và sự phù hợp với lứa tuổi của con. Điều đó không chỉ giúp tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể mà còn giúp trẻ hình thành thói quen sử dụng đồ dùng học tập một cách hiệu quả, tránh lãng phí ngay từ những năm đầu đến trường.