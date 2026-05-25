Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM , ngày 25/5, chị Đỗ Ngọc Quyên (26 tuổi, ở ấp Bến Đò 2, xã Củ Chi, TP.HCM) cho hay gia đình đã trình báo Công an xã Củ Chi về việc bố ruột của chị là ông Đỗ Anh Thơ (54 tuổi) mất liên lạc từ ngày 20/5 tới nay chưa rõ tung tích.

Trích xuất camera an ninh của gia đình cho thấy, ông Thơ chạy xe máy rời khỏi nhà vào khoảng 6 giờ 35 phút ngày 20/5. Khi đi, ông không mang theo giấy tờ tùy thân và điện thoại, chỉ mang theo một ít tiền.

Ông Thơ rời nhà từ ngày 20/5 đến nay chưa rõ tung tích. (Ảnh: Thanh Niên)

Chia sẻ với báo Thanh Niên , chị Quyên cho biết thêm, bố mẹ chị ở nhà mở cửa hàng bách hóa tổng hợp để buôn bán. Vào ngày xảy ra chuyện, mẹ của chị Quyên đang ở phía sau nhà nên không hay biết việc chồng rời nhà. Đến khi có khách vào mua hàng nhưng không thấy ai đứng tiệm, mẹ chị Quyên mới kiểm tra, check camera thì mới vỡ lẽ.

Chị Quyên cho biết thêm, thời gian gần đây, ông Thơ có biểu hiện trầm cảm nhẹ, ít nói, ít chia sẻ, tâm sự với vợ, con. Dù vậy, trước ngày xảy ra chuyện, mọi sinh hoạt trong gia đình vẫn diễn ra bình thường, không có xích mích hay tranh cãi lớn nào.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp các khu vực lân cận và sang đến địa bàn tỉnh Bình Dương cũ nhưng vẫn không có thông tin gì. Qua trích xuất từ camera an ninh của người dân bên đường, gia đình ghi nhận hình ảnh ông Thơ chạy xe máy hướng về phía cầu Phú Cường để sang tỉnh Bình Dương cũ.

Theo gia đình, thời gian gần đây người đàn ông có biểu hiện trầm cảm nhẹ. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Gia đình chị Quyên đã trình báo sự việc với Công an xã Củ Chi vào ngày 21/5. Người thân hiện đang rất lo lắng cho tình hình của ông Thơ và mong mọi người ai thấy ông ở đâu xin liên hệ với chị Quyên qua số điện thoại: 0979023743 hoặc trình báo cơ quan công an gần nhất.

Thông tin về vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận, mọi người mong người đàn ông sẽ sớm bình an trở về.