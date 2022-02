Chủ tiệm nail lừa đảo 200 người, chiếm đoạt 50 tỉ đồng

Ngày 3-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (39 tuổi; ngụ phường 7, TP Trà Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng ngày, công an cũng khám xét 2 điểm kinh doanh của bị can này.



Nguyễn Thị Cẩm Nguyên có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 50 tỉ đồng. Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo kết quả điều tra, Nguyên là chủ 2 tiệm nail. Năm 2018, Nguyên đứng ra làm chủ hụi rồi huy động hụi viên góp hụi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Đến năm 2021, Nguyên mở thêm nhiều dây hụi (gồm hụi ngày, hụi 3 ngày, hụi tuần, hụi tháng) từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng.

Vào tháng 11-2021, Nguyên vỡ hụi nên bỏ trốn. Tại thời điểm vỡ hụi, Nguyên còn 130 dây hụi. Lúc này, khoảng 200 hụi viên làm đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyên với số tiền khoảng 50 tỉ đồng.

Đến ngày 2-2-2022, cơ quan điều tra bắt được Nguyên tại TP HCM.