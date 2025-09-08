Theo đó, mạng xã hội ngày 7-9 lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 1 người phụ nữ bị 1 bác sĩ có hành động hành hung, chửi bới, đập phá tài sản.

Qua xác minh, sự việc diễn ra vào ngày 3-9, tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, đường Trần Thị Nghĩ (phường Hạnh Thông, TPHCM).

Được biết, nạn nhân là chị T., khách hàng cũ của cơ sở nha khoa này.

Chị T. cho biết đến phòng khám để hỏi về tình trạng răng. Trong lúc chờ đợi, chị bất ngờ bị bà Chinh, chủ cơ sở nha khoa, lao vào tấn công, chửi bới và xúc phạm danh dự.

Theo lời kể của chị T., bà Chinh đã dùng một cây gậy sắt dài khoảng 1,2 - 1,4m đánh vào bụng và hông chị. Bà còn lôi chị từ ghế sofa xuống sàn nhà, ném dép vào mặt, dùng tay cào xước da và bóp cổ.

Ngoài hành vi bạo lực, chị T. cho hay, bà Chinh đã phá hoại tài sản của chị, bao gồm điện thoại iPhone 11 trị giá 16 triệu đồng và kính hiệu Gentle Monster trị giá 7,8 triệu đồng. Chị khẳng định có đầy đủ hóa đơn chứng minh thiệt hại. Toàn bộ sự việc đã được ghi lại bằng camera điện thoại của một người bạn đi cùng chị T..

Sau vụ việc, chị T. phải nhập viện điều trị vết thương và đã làm đơn yêu cầu cơ quan công an khởi tố bà Chinh về các tội danh liên quan.

Liên quan vụ việc, Công an phường Hạnh Thông đã tiếp nhận đơn phản ánh và mời cả hai bên lên làm việc. Hiện công an đang trong quá trình lập hồ sơ, xác minh để có hướng xử lý tiếp theo.

Đại diện UBND phường Hạnh Thông xác nhận, tối 7-9, công an đã mời các bên liên quan làm việc, lập hồ sơ xác minh và xử lý theo quy định.