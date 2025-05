Bài đăng của Rosé (BLACKPINK) trước thềm Met Gala thành "bãi chiến trường", fan tổng tấn công đưa ra yêu cầu cực gắt!

Vào ngày 6/5, Rosé (BLACKPINK) đã có màn đổ bộ tại Met Gala. Đây là lần thứ 2 giọng ca BLACKPINK tham dự "Oscar thời trang", tái xuất bữa tiệc thời trang lớn nhất thế giới sau 3 năm chờ đợi.

Tuy nhiên diện mạo của Rosé lại bị đánh giá là có phần an toàn và nhạt nhòa so với Met Gala - nơi những ngôi sao đình đám dùng thời trang "chặt chém" để nói lên bản sắc. Điều này đã khiến bài đăng của Rosé trước thềm Met Gala trở thành "bãi chiến trường" của các fan. Đã có rất nhiều ý kiến chỉ trích ekip của nữ idol "phí hoài" nhan sắc của cô, thường xuyên khiến Rosé xuất hiện với diện mạo an toàn, nhàm chán quen thuộc.

Bài đăng của Rosé hóa "bãi chiến trường"

"Sa thải ekip của bạn đi", "Tóc bạn cũng đang chết dần, hãy trở về màu tóc đen vì bạn không thể đi xung quanh với mái tóc xơ xác đó được", "Rosé tôi thích bạn rất nhiều, nhưng tôi nghĩ bạn nên đổi stylist. Lúc nào cũng là 1 kiểu tóc quen thuộc, thậm chí là ở Met Gala", "Bạn nên sa thải ekip đi, họ chỉ là bạn bè chứ không phải nghệ sĩ, nhìn xem họ đã làm gì với bạn?", "Kiểu tóc, kiểu trang điểm? Chẳng có chút cố gắng nào, bạn trông vẫn nhàm chán như mọi khi. Bạn cần phải có nhà tạo mẫu tóc và trang điểm mới"... tràn ngập ý kiến tiêu cực trên bài đăng của Rosé.

Thậm chí fan chỉ ra rằng Rosé bê nguyên kiểu tóc từ Tiktok đến Met Gala

Song bên cạnh đó, cũng có nhiều người bênh vực Rosé mặc đúng tôn vinh thời trang menswear, với chủ đề "Superfine: Tailoring Black Style” (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) và dress code “Tailored for You” (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn). Mái tóc của cô cũng được cho là kiểu tóc ướt thịnh hành, chứ không phải do ekip làm ẩu.

Diện mạo của Rosé tại Met Gala gây ra nhiều ý kiến trái chiều

Nguồn: Instagram