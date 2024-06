Chủ nhân "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau" than khó vì... thiếu tiền!

Sáng 13-6, ông H.A.T. (41 tuổi; ngụ xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) – chủ nhân căn "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau" - cho hay đã gửi đơn đến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Thành ủy TP Cà Mau về việc xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định 195/QĐ-UBND đã ban hành trước đó.

Căn "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau" của ông T. khi hoàn thiện

Theo ông T., UBND TP Cà Mau đã ban hành Quyết định 195/QĐ-UBND ngày 12-4-2024 về việc cho phép được chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích hơn 583 m2 từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở nông thôn. Khi có quyết định này, ông T. đã đến cơ quan chức năng làm các thủ tục chuyển đổi theo quy định.

Tuy nhiên, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Cà Mau yêu cầu ông T. phải thực hiện chuyển đổi 100% diện tích đất (hơn 2.260 m2) theo Quyết định 7309/QĐ-SĐBSHB ngày 15-11-2023 của UBND TP Cà Mau.

"Tôi tìm hiểu thì số tiền để chuyển đổi toàn bộ diện tích đất hơn 2.260 m2 là khoảng 10 tỉ đồng và phải đóng tiền mặt liền. Do không đủ điều kiện để chuyển đổi toàn bộ diện tích đất một lần nên tôi đã than với ngành chức năng là mình gặp khó vì không đủ số tiền lớn. Tôi xin được chuyển đổi diện tích hơn 583 m2 trước và cam kết khi có tiền sẽ chuyển đổi diện tích đất còn lại. Tuy nhiên, mong muốn này không được ngành chức năng đồng ý với lý do Quyết định 195 của UBND TP Cà Mau đã bị hủy" – ông T. bày tỏ.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Thành ủy TP Cà Mau cho biết đã nhận được đơn của ông T. "Ngoài gửi cho tôi thì ông T. còn gửi đơn đến Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nên tôi không thể trả lời người dân được mà giao UBND TP Cà Mau báo cáo với lãnh đạo Tỉnh ủy" – vị này cho hay.