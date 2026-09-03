Người đàn ông cầm dép, mũ bảo hiểm đánh nam du khách: Công an vào cuộc xác minh

Mạng xã hội đang chia sẻ 3 đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo vàng đánh liên tục vào người một nam thanh niên trên đường Hải Đăng (đường dẫn lên núi Đá Nhỏ, phường Vũng Tàu). Theo nội dung clip ghi lại, người đàn ông với thái độ hung hăng, liên tục chửi bới, rồi dùng dép đánh vào mặt, đầu nam thanh niên.

Phát hiện thấy bạn thanh niên dùng điện thoại quay lại sự việc, người đàn ông lao tới giật phăng. Chưa dừng lại ở đó, người này còn dùng mũ bảo hiểm tiếp tục đánh vào lưng nạn nhân bất chấp sự can ngăn của một thanh niên khác.

(Ảnh cắt từ clip)

Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân xung quanh dừng lại can ngăn. Trong clip, người đàn ông phân trần rằng nhà mình ở trên núi Đá Nhỏ và nhóm du khách đã chạy xe vượt ẩu, khiến ông bức xúc. Hiện đoạn clip đang nhận được sự theo dõi từ số đông.

Thông tin trên Dân Trí, công an phường Vũng Tàu đã nắm được thông tin và đang vào cuộc xác minh.