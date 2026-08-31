Vụ tài xế taxi bị hành hung ở Quảng Ninh: 7 người đuổi đánh, dùng điếu cày khiến nạn nhân gục xuống đường

Sự việc nam tài xế taxi bị nhóm khách hành hung xảy ra vào lúc hơn 2 giờ sáng ngày 30/8 tại phường Móng Cái 1, Quảng Ninh đã gây bức xúc dư luận. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là anh Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1998, làm nghề lái taxi).

Sau khi nhận được tin báo từ gia đình anh Đạt, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan lên làm việc.

Nguồn tin trên báo Công Lý cho hay, theo kết quả xác minh ban đầu, vào khoảng 2 giờ 20 phút ngày 30/8, anh Đạt đỗ xe ô tô trước cửa quán Lin Lounge 79 để đón khách.

Lúc này, có một nhóm khách gồm 3 phụ nữ và 1 người đàn ông lên xe. 2 phụ nữ ngồi ở ghế phụ phía trước còn 1 phụ nữ và người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau. Nhóm khách này có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia.

Do tài xế không đồng ý chở quá số người, nhóm khách đã lao vào hành hung. (Ảnh: Cắt từ clip)

Khi xe vừa di chuyển thì 2 phụ nữ ngồi ở ghế phụ phía trước yêu cầu anh Đạt quay lại để đón thêm bạn. Tuy nhiên, nam tài xế không đồng ý và giải thích rằng xe chỉ chở được 4 khách. Sau đó, nhóm khách đã chửi bới và dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt anh Đạt.

Vì hoảng sợ, anh Đạt đã mở cửa chạy khỏi xe về phía quán Lin Lounge 79. Không dừng lại, nhóm khách cũng xuống xe và cùng một số người khác đuổi theo nam tài xế.

Theo báo cáo của cơ quan công an, nhóm người này đã dùng tay, chân, giày dép, gậy và điếu cày đánh nhiều lần khiến anh Đạt gục ngã xuống đường. Tiếp đó, nạn nhân chạy được vào một phòng hát của quán để trốn. Đến khoảng 3 giờ ngày 30/8, anh Đạt được một tài xế taxi khác đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện khu vực Móng Cái.

Sau khi xuống xe, tài xế vẫn tiếp tục bị nhóm khách hành hung. (Ảnh: MXH)

Liên quan đến sự việc, nguồn tin trên báo VTC News cho biết thêm, cơ quan chức năng đã tiến hành triệu tập 7 người gồm: Hà Thúy V. (SN 1986), Đỗ Thành T. (SN 1978), Hà Ngọc L. (SN 1991), Nguyễn Thị Mai Tr. (SN 1995), Lê Trung K. (SN 1994), Đặng Ngọc L. (SN 1995) và Nguyễn Thế M. (SN 2006) để làm rõ vụ việc.

Những người này trú tại các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Bãi Cháy và Hạ Long (Quảng Ninh). Hiện cơ quan công an đang tập trung làm rõ hành vi, mức độ thương tích và trách nhiệm của từng người liên quan trong vụ việc.