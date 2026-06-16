Ngày 15/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8,75 triệu đồng với TikToker Phan Trung K. (31 tuổi, trú Phú Thọ) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, Phan Trung Khuê (31 tuổi, trú thôn Xuôi Ngành, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) khai nhận Khuê là chủ tài khoản Facebook và TikTok "Khuê Ơi Dậy Đi".

Chủ kênh TikTok "Khuê Ơi Dậy Đi" khai gì tại cơ quan công an?

Phan Trung Khuê thừa nhận: "Thời gian vừa qua, tôi đăng một số nội dung lên mạng sai sự thật và có yếu tố phân biệt vùng miền. Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, tôi nhận thức được hành vi của mình là sai pháp luật.

Qua sự việc vừa rồi, tôi xin gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người trên mạng và toàn thể người dân cả nước. Nhân đây tôi cũng mong những người làm TikTok và sáng tạo nội dung đừng vi phạm như tôi. Hãy sản xuất những nội dung bổ ích, có giá trị tốt đẹp cho xã hội, không mắc phải những lỗi lầm như tôi.

Một lần nữa, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người. Mong mọi người tha thứ cho tôi, tôi có thể làm lại, làm một con người tốt hơn, cống hiến cho xã hội và cộng đồng những điều tích cực", Khuê nói.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tài khoản TikTok "Khuê ơi dậy đi" (ID: @khueoidaydi, có hơn 182.000 lượt theo dõi, hơn 3,1 triệu lượt thích) đăng tải một video chứa nhiều phát ngôn mang tính so sánh, đánh giá phiến diện người dân các vùng miền. Đồng thời có dấu hiệu gây chia rẽ, kích động người trong cộng đồng mạng.

Cụ thể vào ngày 15/2/2026, anh Phan Trung Khuê đã đăng tải lên mạng xã hội video clip có độ dài 1 phút 35 giây do anh tự quay bằng điện thoại di động cá nhân. Nội dung của video trên đánh giá cách làm việc của người Miền Nam và sự so sánh giữa người Miền Bắc và người Miền Nam trong cách sinh hoạt, làm việc…

Vào ngày 4/6/2026, anh Phan Trung Khuê tiếp tục đăng tải lên mạng xã hội 01 video clip có độ dài 02 phút 26 giây do anh tự quay bằng điện thoại di động cá nhân. Nội dung của video trên nói về sự so sánh giữa người Miền Nam và người Miền Bắc về điều kiện kinh tế, hạ tầng, lối sống, phương tiện đi lại (so sánh số lượng ô tô)… của người Miền Bắc - Miền Nam và vấn đề cứu trợ trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19.

Phan Trung Khuê (chủ tài khoản) đã thừa nhận những nội dung này là thông tin sai sự thật, xuyên tạc để câu like, câu view, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhằm phát triển trang cá nhân của mình được nhiều người biết đến.