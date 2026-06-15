Ngày 15/6, Phòng ANM &PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPHC đối với anh Phan Trung Khuê (sinh năm 1995; HKTT: Thôn Xuôi Nghành, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội” với mức phạt tiền 8.750.000 đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, CAT Phú Thọ phát hiện tài khoản mạng xã hội Tiktok “Khuê Ơi Dậy đi” (ID: @khueoidaydi), đã đăng tải trên không gian mạng những thông tin xấu, độc, ảnh hưởng đến ANTT trên không gian mạng.

Phan Trung Khuê tại cơ quan chức năng

Vào ngày 15/02/2026, anh Phan Trung Khuê đã đăng tải lên mạng xã hội 01 video clip có độ dài 01 phút 35 giây do anh tự quay bằng điện thoại di động cá nhân. Nội dung của video trên đánh giá cách làm việc của người Miền Nam và sự so sánh giữa người Miền Bắc và người Miền Nam trong cách sinh hoạt, làm việc…

Vào ngày 04/6/2026, anh Phan Trung Khuê tiếp tục đăng tải lên mạng xã hội 01 video clip có độ dài 02 phút 26 giây do anh tự quay bằng điện thoại di động cá nhân. Nội dung của video trên nói về sự so sánh giữa người Miền Nam và người Miền Bắc về điều kiện kinh tế, hạ tầng, lối sống, phương tiện đi lại (so sánh số lượng ô tô)… của người Miền Bắc - Miền Nam và vấn đề cứu trợ trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19.

Phan Trung Khuê (chủ tài khoản) đã thừa nhận những nội dung này là thông tin sai sự thật, xuyên tạc để câu like, câu view, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhằm phát triển trang cá nhân của mình được nhiều người biết đến.