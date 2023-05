Chu du khắp các bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới ngay tại nhà chỉ với một chiếc TV

Hẳn bất cứ ai cũng đều muốn sở hữu một không gian sống mang đậm cá tính, thể hiện bản sắc và gu thẩm mỹ của riêng mình, đặc biệt là giới mộ điệu và tầng lớp thượng lưu. Đây chính là lý do mà những bức tranh nghệ thuật có phong cách đồng nhất với cá tính của gia chủ thường rất được ưu ái.

Không khó để bắt gặp sự xuất hiện của những bức tranh ấn tượng được treo trong phòng khách, phòng làm việc hoặc phòng ngủ của nhiều gia chủ. Thậm chí, không ít người sẵn sàng chi một số tiền lớn để có thể sở hữu những tác phẩm trứ danh của các danh họa đương đại. Tuy nhiên, đây dường như là điều bất khả thi với phần lớn chúng ta khi chỉ có thể tìm thấy những bức tranh ấy tại viện bảo tàng.

May mắn thay, với sự hỗ trợ của công nghệ, giờ đây bạn hoàn toàn có thể khám phá và sở hữu kho tàng kiệt tác nghệ thuật đồ sộ chỉ với một chiếc tivi.

The Frame - TV mang hơi thở nghệ thuật tinh tế vào không gian sống

Được thiết kế để bật lên là TV QLED, tắt đi là khung tranh, The Frame là một bức tranh kỹ thuật số đột phá và đầy sáng tạo dành cho những gia chủ thích chăm chút không gian sống. Đặc biệt mới đây, thư viện Art Store của The Frame đã nâng cấp kho tranh lên đến 2.100 tác phẩm được số hóa và có bản quyền, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm tác phẩm hội họa và trang trí không gian sống bên cạnh bên cạnh giải trí với TV .

Điển hình như bức họa nàng Mona Lisa trứ danh vốn là ước ao của nhiều tín đồ nghệ thuật, nay có thể hiện diện trong chính căn nhà của bạn thông qua TV The Frame. Với chế độ Art Mode, màn hình đen "vô cảm" thông thường sẽ được thay thế bởi những bức họa ấn tượng từ Art Store, biến nhà ở thành không gian trưng bày nghệ thuật đậm chất riêng của từng gia chủ.

Không chỉ giới hạn trong các tác phẩm kinh điển như Mona Lisa hay The Starry Night, thư viện tranh khổng lồ Art Store còn chứa đa dạng các tác phẩm hội họa thuộc nhiều thời kỳ, nhiều trường phái. Từ thời cổ đại, Phục Hưng, Hậu Ấn tượng cho đến Đương đại, từ thể loại trừu tượng cho tới các tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo, gia chủ đều có thể thưởng thức và khám phá mọi trường phái nghệ thuật yêu thích ngay tại nhà chỉ với Art Store của TV The Frame.

"Cân vạn trường phái" thôi chưa đủ, The Frame còn mang lại cho bạn kho màu sắc không giới hạn, dễ dàng khám phá và sáng tạo theo chủ đề tùy biến yêu thích. Từ gam màu nóng cho mùa đông thêm ấm áp, tông lạnh cho mùa hè thêm tươi mát. Từ gam màu đơn sắc cho tới rực rỡ, bạn chỉ cần chọn tông phù hợp cá tính và không gian nội thất nhất, chuyện còn lại đã có The Frame lo.

Dù bạn là tín đồ của phong cách nào, từ cổ điển, tối giản, đồng quê, Indochine hay thậm chí là Hi-tech, The Frame đều có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thưởng thức tranh nghệ thuật của bạn.

Hoặc nếu bạn thích thay đổi không gian sống theo tâm trạng, cảm xúc hoặc theo mùa/dịp lễ hội, Samsung còn chu đáo phân chia hơn 2.100 tác phẩm theo nhiều chủ đề thú vị như Sharp and Form, The First Day of Summer, Into The Wild,... sẵn sàng chiều chuộng mọi cảm xúc và mang đến trải nghiệm nghệ thuật sáng tạo, thú vị nhất cho chủ nhân.

Thiết kế và công nghệ QLED 4K ấn tượng đưa khung tranh "bước ra đời thực"

Thực tế, việc thưởng tranh online đã có từ lâu, chẳng hạn như tour của bảo tàng Louvre (Pháp) vào năm 2020. Tuy nhiên, việc thưởng thức này vẫn còn nhiều hạn chế do các thiết bị hiển thị thông thường khó tạo cảm giác chân thực, hình ảnh kém sắc nét, dễ bị lóa, đặc biệt tranh số khó có thể… treo tường. Nhiều người nhận định chỉ đến khi trải nghiệm bằng The Frame, họ mới cảm nhận được mình đang thưởng thức và sở hữu một bức tranh thực thụ.

Nhờ thiết kế dạng khung tranh mỏng nhẹ ấn tượng, đi kèm khung viền và chân đế biến hóa linh hoạt, dễ tháo lắp với khớp nối bằng nam châm, gia chủ có thể đặt The Frame ở bất kỳ đâu trong nhà, từ treo tường cho tới đặt đứng trên sàn, dễ dàng hài hòa với mọi không gian sống và "cân" đẹp mọi ý tưởng trang trí sáng tạo nhất. Khung viền hiện đại, đa dạng màu sắc (trắng, nâu, vân gỗ, đỏ gạch) còn giúp gia chủ biến hóa tranh phù hợp với nhiều phong cách nội thất.

The Frame còn mang đến loạt tùy chọn kích thước màn hình phong phú, trải dài từ 32-85 inch giúp gia chủ dễ dàng cân đối với mọi không gian sống.

Từ năm 2022, The Frame được trang bị thêm tấm nền chống phản sáng, cho phép gia chủ thưởng tranh một cách chân thực nhất nhờ giảm thiểu sự phản xạ ánh sáng vào màn hình TV khi trưng bày ở những không gian nhiều nguồn sáng phức tạp. Kết hợp với màn hình QLED với độ phân giải 4K sắc nét và độ phủ màu 100% sRGB sẽ giúp tái hiện những kiệt tác hội họa sống động ở mọi góc nhìn, xóa nhòa ranh giới giữa "tranh số" - "tranh thực". Đặc biệt khi trải nghiệm thị giác mãn nhãn này được kết hợp với âm thanh vòm Dolby Atmos đỉnh cao, The Frame sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích không gian giải trí hoàn mỹ.

Hơn cả một thiết bị nghe nhìn, The Frame đã mở ra một kỷ nguyên mới cho TV khi tích hợp thêm khả năng biến hóa thành bức tranh nghệ thuật tô điểm cho không gian sống. Giờ đây chỉ với một chiếc tivi, bạn không còn phải lo lắng về chi phí mua tranh đắt đỏ, những hạn chế về việc bảo quản, sắp đặt hay lựa chọn tranh. Có The Frame, bạn đang sở hữu một kho tàng nghệ thuật trong tầm tay.