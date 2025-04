Chủ đề được bàn luận: 6 người đàn ông đẹp nhất thế giới, Châu Á được gọi tên duy nhất người này

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo, 1 người dùng đã làm dậy sóng cộng đồng mạng khi đăng tải 1 bài viết với tiêu đề: “Sáu người đàn ông đẹp nhất được công nhận toàn cầu, và có người Châu Á trong đó.

Chỉ cần nghe qua, phản ứng đầu tiên của bất kỳ ai chắc chắn cũng là: “Người đàn ông Châu Á này rốt cuộc là ai?".

01. Alain Delon

Thoạt đầu, có lẽ không ít người chưa quen thuộc với cái tên này. Nhưng chỉ cần tra cứu một chút thông tin, bạn chắc chắn sẽ không thể nào quên.

Alain Delon sinh năm 1935, mất năm 2024 là một trong những huyền thoại điện ảnh Pháp, nổi tiếng không chỉ với tài năng diễn xuất mà còn bởi vẻ đẹp ngoại hình được ca ngợi rộng rãi.

Ông sinh ra tại Sceaux, Pháp, và trở thành biểu tượng văn hóa của điện ảnh châu Âu từ cuối thập niên 1950 đến thập niên 1980.

Trong những năm 1960 và 1970, các tạp chí điện ảnh và thời trang ở Pháp, Ý, và Mỹ (như Paris Match, Vogue, hay Life) thường xuyên ca ngợi nhan sắc của Delon. Ông được gọi bằng những biệt danh như “Adonis của điện ảnh” hay “người đàn ông đẹp nhất châu Âu”. Tạp chí Gentleman’s Gazette từng ví ông là “James Dean của nước Pháp”, nhấn mạnh vẻ đẹp nam tính nhưng đầy bí ẩn. Câu nói “Đẹp trai như Alain Delon” thậm chí trở thành một cách diễn đạt phổ biến ở nhiều nước.

Trong cuốn sách The World’s Most Beautiful Men, Delon thường được nhắc đến như một biểu tượng nhan sắc, bên cạnh các tên tuổi như Marlon Brando hay Paul Newman.

Ở thời điểm hoàng kim của Delon, các bảng xếp hạng nhan sắc chưa xuất hiện. Tuy nhiên, vẻ ngoài cuốn hút và phong thái lịch lãm của ông đã được nhiều phương tiện truyền thông và khán giả ca ngợi. Tờ The Guardian từng đánh giá ông là "sao nam điển trai nhất lịch sử điện ảnh".

Nhiều mỹ từ được dành cho Alain Deon khi ca ngợi nhan sắc. Truyền thông từng viết về Alain Deon: "Đôi mắt sâu thẳm, đường nét khuôn mặt lập thể, như bước ra từ một bức tranh sơn dầu cổ điển".

Không quá lời khi nói rằng Alain Deon là một quý ông quý tộc đích thực, một ánh mắt đủ khiến người ta “đổ gục”.

02. Leonardo DiCaprio

Leonardo chắc chắn là “nam thần” trong lòng hàng triệu người. Chỉ cần nhắc đến anh, hình ảnh chàng Jack lãng mạn trong Titanic lập tức hiện lên.

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974 tại Los Angeles, California, Mỹ. DiCaprio trở thành ngôi sao toàn cầu nhờ vai Jack Dawson trong Titanic (1997), bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại vào thời điểm đó.

Dù giờ đây Leonardo không còn là cậu thiếu niên thanh xuân năm nào, sức hút của một người đàn ông trưởng thành vẫn khiến anh trở thành tâm điểm chú ý.

Leonardo DiCaprio đã được ghi nhận trong nhiều danh sách uy tín, không chỉ về tài năng diễn xuất mà còn về ngoại hình. Sau thành công của Titanic, DiCaprio được tạp chí People vinh danh là một trong 50 người đẹp nhất thế giới, khẳng định vị thế “tâm điểm nhan sắc” của anh trong mắt công chúng. Empire và Harper’s Bazaar cũng từng đưa DiCaprio vào danh sách những diễn viên hấp dẫn nhất, nhấn mạnh vẻ ngoài điển trai kết hợp với phong cách lịch lãm của anh.

Dù không thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhan sắc hiện đại như TC Candler’s 100 Most Handsome Faces, DiCaprio vẫn được công nhận rộng rãi là một biểu tượng nhan sắc trong những năm 1990 và đầu 2000. Vẻ đẹp của anh – với đôi mắt xanh, gương mặt góc cạnh, và phong thái cuốn hút – đã trở thành chuẩn mực thời bấy giờ.

03. Gregory Peck

Eldred Gregory Peck sinh năm 1916 và mất năm 2003, là một trong những diễn viên vĩ đại nhất của thời kỳ vàng của Hollywood. Với sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm, ông nổi tiếng nhờ phong cách diễn xuất điềm tĩnh, sâu sắc và vẻ ngoài nam tính, lịch lãm.

Trong những năm 1940-1950, các tạp chí như Photoplay và Modern Screen thường xếp Peck vào nhóm những tài tử đẹp trai nhất Hollywood, bên cạnh Cary Grant và Clark Gable. Vẻ đẹp của ông – với gương mặt vuông vức, đôi mắt sâu, và giọng nói trầm ấm – được xem là biểu tượng của sự nam tính cổ điển.

Dù không có danh sách nhan sắc chính thức từ thời đại của ông, Peck thường được báo chí và khán giả gọi là "người đàn ông đẹp trai nhất Hollywood" trong những năm 1940-1950. Nhà phê bình Pauline Kael từng mô tả ông là "một người đàn ông đẹp đến mức khiến bạn không thể rời mắt". Sự kết hợp giữa ngoại hình cao lớn (1m90), phong thái quý ông, và thần thái điềm tĩnh đã khiến ông trở thành hình mẫu lý tưởng.

Vẻ đẹp của Peck mang tính vượt thời gian, kết hợp giữa sự mạnh mẽ và dịu dàng, khiến ông trở thành biểu tượng văn hóa được yêu mến đến tận ngày nay.

Nụ cười dịu dàng, phong thái tao nhã, ông chính là hiện thân của cụm từ “phong độ quý ông”, là hình mẫu lý tưởng trong lòng vô số khán giả yêu điện ảnh.

04. Marlon Brando

Marlon Brando sinh năm 1924, mất năm 2004 là một trong những diễn viên vĩ đại và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử điện ảnh. Ông được xem là người tiên phong cho phong cách diễn xuất tự nhiên, chân thực theo trường phái Method Acting, ảnh hưởng sâu rộng đến các thế hệ diễn viên sau này như Robert De Niro, Al Pacino, và James Dean.

Marlon Brando sống và hoạt động chủ yếu trong thời kỳ trước khi các bảng xếp hạng nhan sắc hiện đại như People’s Sexiest Man Alive (bắt đầu 1985) hay TC Candler ra đời, nên ông không xuất hiện trong những danh sách này. Tuy nhiên, ông được công nhận rộng rãi về cả tài năng lẫn ngoại hình qua nhiều danh sách uy tín.

Trong thời kỳ đỉnh cao, các tạp chí như Life, Look, và Photoplay thường xuyên liệt kê Brando trong số những người đàn ông đẹp trai nhất Hollywood. Vẻ đẹp của ông – với gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm, và thần thái nổi loạn – đã khiến ông trở thành biểu tượng nhan sắc của thập niên 1950.

Dù không phải danh sách chính thức thời kỳ ông còn sống, GQ sau này từng nhắc đến Brando như một biểu tượng phong cách, đặc biệt với hình ảnh áo thun bó sát trong A Streetcar Named Desire, định hình vẻ đẹp nam tính hiện đại.

Trong những năm 1950, Brando thường được báo chí gọi là “người đàn ông quyến rũ nhất màn ảnh” hay “James Dean trước James Dean”. Nhà phê bình Pauline Kael từng viết rằng ông sở hữu “vẻ đẹp hung dữ nhưng đầy cảm xúc”, khiến khán giả không thể rời mắt.

Đại diện tiêu biểu cho hình tượng “trai đẹp mạnh mẽ”, Marlon Brando mang đến làn gió hoang dại đầy nam tính. Trong các vai diễn của mình, anh khiến người xem cảm nhận được testosterone bùng nổ qua từng cử chỉ. Vẻ ngoài thô ráp kết hợp với ánh mắt bất cần tạo nên một Marlon Brando kinh điển – người đàn ông đích thực giữa muôn vàn người đàn ông.

05. Robert Pattinson

Với khí chất u sầu đặc trưng, Robert Pattinson khiến hàng triệu fan hâm mộ “đổ đứ đừ”. Làn da trắng nhợt cùng đôi mắt sâu thẳm mang đến cho anh vẻ bí ẩn đầy lãng mạn. Sức hút của Pattinson không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở thần thái nội tại cuốn hút, biến anh thành biểu tượng của thế hệ “mỹ nam” đương đại.

Sinh năm 1986, Robert Pattinson thực sự trở thành ngôi sao toàn cầu nhờ vai Edward Cullen trong loạt phim Twilight (2008-2012), dựa trên tiểu thuyết của Stephenie Meyer.

Robert Pattinson đã được ghi nhận trong nhiều danh sách uy tín, từ nhan sắc đến tài năng diễn xuất, nhờ vẻ ngoài độc đáo và sự nghiệp ấn tượng. Dù chưa từng chính thức giành danh hiệu “Sexiest Man Alive” của People, Pattinson thường xuyên được nhắc đến trong các bài viết liên quan của tạp chí này.

Pattinson xuất hiện nhiều lần trong danh sách “100 gương mặt nam đẹp trai nhất thế giới” của TC Candler, một bảng xếp hạng dựa trên bình chọn công chúng. Tạp chí Glamour Anh Quốc xếp Pattinson ở vị trí số 1 trong danh sách “Người đàn ông quyến rũ nhất” ba năm liên tiếp.

Trong thời kỳ Twilight, Pattinson thường xuyên được các tạp chí tuổi teen như Seventeen và Teen Vogue gọi là “người đàn ông đẹp trai nhất” hay “hoàng tử Hollywood”. Dù anh từng tự giễu nhại vẻ ngoài của mình trong các phỏng vấn, khán giả vẫn yêu thích gương mặt góc cạnh, mái tóc rối đặc trưng, và đôi mắt xanh của anh.

06. John Lone (Tôn Long)

Người đàn ông Châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách này chính là Tôn Long.

Sinh năm 1952, Tôn Long (John Lone) nổi tiếng không chỉ bởi tài năng diễn xuất mà còn bởi vẻ ngoài cuốn hút, mang nét đẹp lai giữa phương Đông và phương Tây. Nhan sắc của ông từng được đánh giá là "nam thần Đông Á" với khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu đầy nội tâm và thần thái vừa cao quý, vừa bí ẩn.

Thời kỳ ấy, Tôn Long thường được báo chí phương Tây mô tả là một trong những diễn viên Châu Á quyến rũ nhất Hollywood. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu, và phong thái bí ẩn của ông được so sánh với các tài tử như Alain Delon. Đạo diễn Bernardo Bertolucci, người chọn ông cho The Last Emperor, từng nói rằng ông bị ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi “vẻ đẹp và sự hiện diện đặc biệt” của Tôn Long.

Từ thập niên 80, Tôn Long đã ghi dấu ấn tại Hollywood với những thành tựu đáng kinh ngạc. Đôi mắt sâu thẳm, khí chất kín đáo cùng vẻ quyến rũ nội liễm đặc trưng của đàn ông phương Đông khiến ông trở thành “crush” của biết bao người.

Tác phẩm tiêu biểu The Last Emperor (Hoàng Đế Cuối Cùng) của anh đến nay vẫn được coi là kinh điển. Để hóa thân hoàn hảo vào vai Phổ Nghi, Tôn Long đã dành thời gian đến Tử Cấm Thành trải nghiệm thực tế, trò chuyện với thân nhân của Phổ Nghi, nỗ lực mang đến một nhân vật sống động và chân thực. Sự tận tâm ấy khiến người ta không khỏi khâm phục.