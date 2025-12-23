Cứu hộ động vật đã là câu chuyện quen thuộc trong nhiều năm qua. Trong đó có những câu chuyện khiến cộng đồng không khỏi xót xa và chia sẻ rộng rãi vì nhiều con vật vô tri bị tấn công, bạo hành không thương tiếc. Câu chuyện của chú chim lợn có nickname Cú Đá, đang viral trên MXH là một ví dụ.

Được biết, câu chuyện của Cú Đá được đăng trên tài khoản Facebook Nhận Nuôi Thú Cưng - Hanoi Pet Adoption. Đây là trang cập nhật các trường hợp thú cưng cần giúp đỡ, chia sẻ thông tin nâng cao nhận thức về phúc lợi, có 751k người theo dõi.

Theo đó, vào tối muộn ngày 21/12, một chú chim cú lợn được phát hiện tại khu vực Tây Mỗ (Hà Nội) trong tình trạng bị dính keo bẫy chuột trên tầng thượng nhà dân. Có thể là do đói, chim đã mắc vào bẫy keo. Gia đình phát hiện sự việc đã hỗ trợ gỡ keo, tuy nhiên cánh chim bị ảnh hưởng nặng nên không thể bay.

Sau khi rời khỏi nhà dân, chim tiếp tục bị người dân xung quanh xua đuổi, đánh đập và đá ra khu vực bãi rác, khiến tình trạng chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy chủ nhà - nơi chú chim bị dính bẫy chuột đã báo với trung tâm cứu hộ để nhờ giúp đỡ. Ngay sau đó, nhóm cứu hộ đã tìm thấy chú chim ở bãi rác và đưa đến phòng khám thú y để cấp cứu.

Chú chim được phát hiện ở bãi rác trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng (Ảnh chụp màn hình)

Tại đây, chú chim được ghi nhận trong tình trạng rất yếu: không thể đứng, cơ thể mềm oặt, mắt không mở. Kết quả chụp X-quang cho thấy phổi và vùng bụng bị tổn thương do va đập nhiều lần, vùng đầu cũng có dấu hiệu chấn thương. Bác sĩ tiến hành sưởi ấm, sử dụng thuốc giảm đau và các loại thuốc bổ trợ để duy trì sự sống.

Đến trưa ngày 22/12, tình trạng chim có những cải thiện ban đầu. Chim có thể mở cánh và đi lại được một chút, thỉnh thoảng mở mắt, tuy nhiên thể trạng vẫn rất yếu. Miệng còn dính máu, mắt xuất huyết, cho thấy các tổn thương bên trong chưa hồi phục. Chim chưa thể tự ăn nên bác sĩ cân nhắc phương án truyền dịch hoặc đặt ống xông vào diều để đảm bảo dinh dưỡng và giúp chim vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Hình ảnh chú chim vào trưa ngày 22/12 (Ảnh chụp màn hình)

Sang ngày 23/12, nhóm cứu hộ tiếp tục cập nhật thêm thông tin tích cực. Chú chim cú lợn đã được đặt ống để ăn thức ăn dạng lỏng và tiếp tục sử dụng thuốc hỗ trợ. Dù dạ dày và khoang miệng vẫn còn xuất huyết, chim đã tỉnh táo hơn, có phản xạ tốt hơn và có thể nuốt được một lượng nhỏ thịt sống khi được đút. Mắt chim cũng được điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Các bác sĩ đánh giá quá trình hồi phục sẽ còn kéo dài và cần theo dõi sát, song những chuyển biến này được xem là tín hiệu khả quan đầu tiên sau chuỗi chấn thương nghiêm trọng.

Cũng thông qua sự việc của chú chim cú lợn này, phía nhóm cứu hộ có những chia sẻ, nhắn gửi đến cộng đồng để “minh oan” cho chim cú lợn, bác bỏ quan điểm mê tín và hiểu lầm tai hại về loài chim này.

“Có lẽ họ quan niệm bé mang điềm gở xui xẻo nên đã làm như vậy. Nhưng thực tế đó là suy nghĩ sai lầm. Điềm lành hay dữ không nằm ở một chú chim, mà nằm ở cách con người đối xử với nhau và với muôn loài.

…

Không có sinh mệnh nào sinh ra để mang ‘điềm gở’ hay ‘xui xẻo’ cho người khác.

Chim cú lợn giúp bảo vệ mùa màng, có lợi cho nông nghiệp. Giữ cân bằng hệ sinh thái. Bé không tấn công con người, không truyền bệnh. Rất nhút nhát, luôn tránh xa con người. Mong mọi người nhìn bé chim tội nghiệp này bằng sự hiểu biết và lòng nhân ái, thay vì sợ hãi và bạo lực” - trích từ bài đăng trên Nhận Nuôi Thú Cưng.

Vào trưa 23/12, Cú Đá đã đỡ phần nào (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới các bài đăng của trang cứu hộ này, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận ủng hộ trường hợp cứu hộ và bất bình vì hành động bạo hành động vật. Nhiều người cũng ra sức minh oan cho loài chim này, khẳng định chuyện chim cú lợn đem đến điềm gở là mê tín, không đúng sự thật. Ngược lại đây còn là loài chim hiền lành, hỗ trợ người nông dân trong việc bảo vệ mùa màng.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Bọn này nó thông minh lắm đấy. Ở vùng quê những khu vực trồng lúa mà có chim này đến là mai hết sạch chuột vì chúng nó bắt chuột rất siêu luôn.

- Tụi này như mấy con mèo phiên bản biết bay á, đáng yêu và ấm áp. Cú mèo là biểu tượng của tri thức và tài lộc ở một số quốc gia nữa. Đối với mình nuôi cú và quạ thì ngầu hơn nuôi đại bàng diều hâu. Thật sự, tìm hiểu mấy nhân vật được cho là "phản diện" này thì mới thấy rõ được tất cả mọi chuyện đều do con người tưởng tượng ra chứ làm không có chuyện nó đem điều xui rủi cho con người đâu.

- Mình sợ tiếng kêu của loại chim này nhưng nhà mình đã từng cho 1 con cú lợn rất to trú ẩn khi nó bị thương ở cánh. Sau này thi thoảng ngồi trên tầng thượng thấy nó bay qua và cũng thấy mừng vì nó vẫn sống.

- Nó là loài chim có ích mà, bắt chuột và rắn chứ có hại gì đâu, nhà tôi thi thoảng có con đậu trên nóc nhà, toàn kệ nó, nó đậu lúc rồi nó bay đi thôi.

- Ai mà thấy chim này quanh quẩn trong nhà thì mừng còn không hết tại vì đêm hơi ồn tí thôi nhưng chắc chắn là không có con chuột hay rắn nào mò tới. Gác nhà mình cứ 2-3h sáng là kêu ầm cả lên mà ngủ kế bên nên quen rồi, nhiều đêm không nghe mới thấy lạ lẫm.

- Chim cú bắt chuột rất tốt, hiền hoà, ko phá hại mùa màng, không gây hại gì. Mọi người thấy nó xấu chứ mình thấy đẹp mà. Mấy tay săn ảnh mê chụp mấy em cú lắm vì mắt to tròn xoe.

(Nguồn: Nhận Nuôi Thú Cưng - Hanoi Pet Adoption)