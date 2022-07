Chris Hemsworth suýt mất vai Thor vào tay mỹ nam cực thân cận, phải dốc sức mới chiến thắng được

Thor: Love and Thunder đang là siêu phẩm mới nhất của Vũ trụ điện ảnh Marvel tung hoành phòng vé khắp thế giới, chỉ sau 5 ngày chiếu đã thu về hơn 70 tỷ đồng riêng tại thị trường Việt Nam. Hành trình trưởng thành của Thor (Chris Hemsworth) trên màn ảnh rộng rõ ràng được nhiều khán giả yêu thích, thỏa mãn sau khi anh có quá nhiều sự hi sinh suốt hơn 10 năm qua.

Tuy nhiên, hành trình trở thành Thor của riêng Chris Hemsworth lại không dễ dàng như vậy. Anh thậm chí còn suýt mất vai vào tay một cái tên quen thuộc sau đây (nhấn mạnh là vô cùng thân quen).

Theo Screen Rant, Chris Hemsworth năm ấy từng... thất bại trong cuộc tranh đua giành vai Thor của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Vì cho rằng Chris không phù hợp, đạo diễn Kenneth Branagh đã tìm đến cậu em trai điển trai của Chris - Liam Hemsworth và mời anh tham gia thử vai Thor. Đúng vậy, câu chuyện "tình anh duyên em" này đã suýt biến Liam thành Thần sấm trên màn ảnh!

Liam Hemsworth được rủ đi tuyển chọn sau khi anh trai bị đánh rớt

Khi ấy Liam Hemsworth chỉ mới 18 tuổi, thế nên anh rất phân vân với đề nghị của Branagh. Khi Chris biết chuyện, anh đã ngay lập tức "tỉnh ngộ" và đi thử vai một lần nữa. Lần này, anh hỏi han nhiều lời khuyên từ em trai của mình, sau đó áp dụng tại buổi thử vai lần thứ 2. May mắn thay tại lần tuyển chọn này, Branagh đã thấy được tố chất ở Chris Hemsworth, đồng ý chọn anh trở thành Thor.

Chris dụ dỗ, hỏi thăm Liam để đi casting lần 2 và trở thành Thor

Thế là Vũ trụ điện ảnh Marvel chào đón "Thần sấm" Chris Hemsworth vào đại gia đình, và anh gắn bó với hãng phim siêu anh hùng này hơn 1 thập kỷ, cho đến tận ngày nay với 4 phần phim riêng. Thậm chí sau Thor: Love and Thunder, nhiều khả năng Chris Hemsworth sẽ tiếp tục trở lại trong tương lai.

Về phần Liam Hemsworth, anh không quá buồn khi vụt mất cơ hội trở thành Thor vì dù sao đi nữa, khi ấy anh vẫn còn quá trẻ và non nớt cho một nhân vật "nặng ký" như vậy. Sự nghiệp của Liam Hemsworth vẫn có nhiều điểm sáng, tham gia không ít dự án tầm cỡ như The Hunger Games, The Last Song, Independence Day: Resurgence,... Anh còn trở thành biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Hollywood, cùng với anh trai Chris trở thành cặp anh em được săn đón bậc nhất làng giải trí.

Liam Hemsworth có sự nghiệp riêng khá rực rỡ

Nguồn: Screen Rant