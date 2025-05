Chốt 19 phương thức xét tuyển trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025

Mã phương thức xét tuyển gồm 3 ký tự do cơ sở đào tạo tự định nghĩa nhưng phải tham chiếu với mã phương thức xét tuyển do Bộ GD&ĐT quy định, hoặc có thể sử dụng mã phương thức xét tuyển do Bộ GD&ĐT quy định như dưới đây:





Về mã tổ hợp xét tuyển, Bộ GD&ĐT hướng dẫn, đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập cấp THPT (có sử dụng mã tổ hợp như xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT) sử dụng Mã tổ hợp xét tuyển do Bộ GD&ĐT quy định.

Bộ GD&ĐT đã bổ sung danh sách các mã tổ hợp phù hợp với các môn học theo chương trình phổ thông 2018 để các cơ sở đào tạo thống nhất sử dụng (cơ sở đào tạo tải danh sách các mã tổ hợp trên trang Nghiệp vụ). Các cơ sở đào tạo tải Mã tổ hợp xét tuyển trên Trang nghiệp vụ; đối với các tổ hợp có môn năng khiếu, các môn năng khiếu NK1, NK2 là do CSĐT quy định.

Đối với các phương thức xét tuyển khác: Mã tổ hợp gồm 3 ký tự do cơ sở đào tạo tự quy định.