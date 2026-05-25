Tôi thử dùng giấm trắng để trồng cây sau khi đọc chia sẻ trên mạng và bất ngờ vì 7 công dụng vừa tiết kiệm vừa hiệu quả

Nhiều người nghĩ giấm trắng chỉ là một loại gia vị quen thuộc trong nhà bếp. Nhưng thời gian gần đây, trên các hội nhóm yêu cây cảnh và trồng hoa tại nhà, loại nguyên liệu vài nghìn đồng này lại trở thành “bí kíp” được chia sẻ liên tục.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là giấm trắng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí chăm cây mà còn giải quyết được khá nhiều vấn đề khó chịu mà người trồng cây trong nhà thường gặp phải, nhất là vào mùa nóng ẩm.

Khử mùi đất và hạn chế ruồi nhỏ trong nhà

Một trong những vấn đề phổ biến nhất khi trồng cây trong căn hộ hoặc ban công là đất bị mốc, có mùi hôi khó chịu và xuất hiện nhiều ruồi nhỏ bay quanh chậu cây. Đặc biệt vào mùa hè hoặc những ngày nồm ẩm, tình trạng này càng rõ rệt hơn.

Theo chia sẻ được lan truyền trên mạng xã hội, chỉ cần pha loãng giấm trắng với nước theo tỷ lệ khoảng 1:1000 rồi tưới nhẹ lên bề mặt đất là có thể hỗ trợ xử lý mùi mốc. Axit trong giấm giúp phá vỡ môi trường mà nấm mốc phát triển, đồng thời trung hòa mùi khó chịu trong đất.

Nhiều người trồng cây trong chung cư cho biết sau vài ngày áp dụng, lượng ruồi nhỏ quanh chậu cây giảm hẳn, không gian trong nhà cũng dễ chịu hơn.

Dùng như dung dịch kích rễ cho cành giâm

Không ít người thích tự giâm cành hoa hồng, trầu bà hay các loại cây cảnh nhưng thường gặp tình trạng cành bị thối hoặc lâu ra rễ.

Một mẹo được nhiều cư dân mạng chia sẻ là ngâm phần gốc cành giâm trong dung dịch giấm trắng pha loãng khoảng 10–15 phút trước khi cắm xuống đất. Tỷ lệ thường được khuyến nghị là 1 phần giấm – 500 phần nước.

Theo bài viết gốc, axit axetic và các axit hữu cơ trong giấm có thể kích thích quá trình phân chia tế bào, hỗ trợ cành ra rễ nhanh hơn, đồng thời hạn chế nấm mốc gây thối cành. Một số người còn cho rằng cách này giúp rút ngắn thời gian ra rễ tới khoảng 30%.

Giúp phân hữu cơ lên men nhanh hơn

Hiện nay, khá nhiều gia đình tận dụng nước vo gạo, vỏ trái cây, nước đậu nành hoặc bia thừa để tự làm phân hữu cơ cho cây trồng.

Tuy nhiên, quá trình lên men thường mất thời gian và dễ tạo mùi khó chịu. Theo kinh nghiệm được chia sẻ, chỉ cần thêm vài giọt giấm trắng vào dung dịch phân hữu cơ là có thể rút ngắn thời gian lên men từ 3–5 ngày.

Ngoài ra, giấm cũng giúp trung hòa bớt mùi hăng trong quá trình ủ phân, khiến việc làm phân hữu cơ tại nhà “dễ thở” hơn nhiều, đặc biệt với những người sống ở căn hộ nhỏ.

Hỗ trợ ngăn ngừa sâu bệnh hại lá

Nhện đỏ, rệp hay bệnh phấn trắng là nỗi ám ảnh của nhiều người trồng cây cảnh trong nhà. Thay vì dùng thuốc hóa học, một số người chọn cách pha loãng giấm trắng để xịt lên lá cây.

Bài viết cho biết axit axetic trong giấm có thể hỗ trợ tiêu diệt một số loại côn trùng nhỏ và hạn chế trứng côn trùng phát triển. Tuy nhiên, cần pha rất loãng, khoảng từ 1:500 đến 1:1000 để tránh làm hỏng lá cây.

Nhiều người có kinh nghiệm cũng lưu ý chỉ nên thử trên một vài lá trước, tránh xịt giữa trời nắng gắt vì cây có thể bị cháy lá.

Làm lá cây xanh và bóng hơn

Cây để trong nhà lâu ngày thường bị phủ bụi, lá xỉn màu và thiếu sức sống. Một mẹo đơn giản là dùng khăn mềm thấm dung dịch giấm trắng pha loãng rồi lau nhẹ mặt lá theo chiều gân lá.

Theo chia sẻ từ bài viết, giấm có khả năng làm sạch lớp bụi bẩn và giúp bề mặt lá sáng bóng hơn. Tỷ lệ được gợi ý là khoảng 1 phần giấm – 1000 phần nước.

Không ít người cho biết sau khi lau lá bằng cách này, cây nhìn “có sức sống” hơn hẳn mà không cần dùng dung dịch dưỡng lá đắt tiền.

Hỗ trợ cải tạo đất trồng

Một số loại cây như cẩm tú cầu thích môi trường đất hơi axit. Trong khi đó, đất bị kiềm hoặc quá cứng có thể khiến cây khó phát triển, lá vàng và chậm lớn.

Giấm trắng được cho là có thể hỗ trợ điều chỉnh độ pH của đất, giúp đất tơi xốp và phù hợp hơn với một số loại cây cảnh. Tuy nhiên, nhiều người có kinh nghiệm cũng khuyến cáo không nên lạm dụng vì dùng quá nhiều có thể khiến đất bị chua quá mức.

“Cứu nguy” khi cây bị cháy rễ do bón phân quá tay

Đây có lẽ là công dụng khiến nhiều người bất ngờ nhất.

Khi bón quá nhiều phân hoặc dùng phân chưa hoai mục, cây rất dễ bị cháy rễ, héo lá và chết dần. Theo chia sẻ trong bài viết, có thể pha giấm trắng với nước theo tỷ lệ khoảng 1:800 rồi tưới vào đất để hỗ trợ trung hòa lượng muối phân bón dư thừa.

Dĩ nhiên, đây không phải “thần dược” cứu cây trong mọi trường hợp, nhưng với những cây mới bị sốc phân nhẹ, mẹo này được nhiều người đánh giá là khá hữu ích.

Một chai giấm trắng - nhiều việc hơn tưởng tượng

Điều khiến những mẹo này được chia sẻ mạnh trên mạng không chỉ vì hiệu quả, mà còn bởi chi phí cực thấp. Một chai giấm trắng vài chục nghìn đồng có thể dùng cho rất nhiều việc trong nhà, từ nấu ăn, lau dọn đến chăm cây.

Tuy vậy, nhiều người chơi cây lâu năm cũng nhấn mạnh rằng giấm trắng chỉ nên dùng đúng tỷ lệ và đúng mục đích. Nếu lạm dụng hoặc pha quá đặc, cây có thể bị ảnh hưởng ngược.

Dù vậy, với những ai thích trồng vài chậu cây nhỏ trong nhà và muốn tiết kiệm chi phí chăm sóc, đây vẫn là một mẹo đơn giản đáng để thử.