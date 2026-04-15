Chồng tôi lương tháng 50 triệu nhưng để mẹ giữ, anh đưa tôi 2 triệu kèm lý do khiến tôi phải tâm phục khẩu phục

Tôi kết hôn với suy nghĩ rất đơn giản: hai vợ chồng cùng đi làm, cùng quản lý tài chính, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Chồng tôi thu nhập khoảng 50 triệu/tháng – con số đủ để tôi tin rằng hôn nhân của mình sẽ không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc.

Nhưng tháng đầu tiên sau cưới, anh đi làm về, đặt lên bàn đúng 2 triệu rồi nói: “Tiền sinh hoạt tháng này em lo giúp anh nhé”. Tôi sững người. 2 triệu ở thành phố này gần như không đủ cho một gia đình nhỏ. Tôi hỏi lại thì anh trả lời rất bình thản: “Anh đưa hết cho mẹ giữ rồi”.

Câu nói đó khiến tôi khó chịu suốt mấy ngày. Chúng tôi đã có gia đình riêng, tại sao tiền lương vẫn do mẹ chồng giữ? Tôi không cần giữ hết tiền, nhưng ít nhất cũng phải được cùng chồng bàn bạc.

Cuối cùng, tôi chọn nói thẳng, không cãi vã, chỉ hỏi rõ: “Vì sao lại như vậy?”.

Lần này anh không né tránh. Anh kể, vài năm trước bố bị tai biến, gia đình vay một khoản lớn để chữa trị. Đến giờ vẫn còn nợ. Mẹ anh là người đứng ra xoay xở, nên từ đó anh đưa toàn bộ lương cho mẹ để trả dần. “Phần còn lại mẹ đưa lại cho anh, anh giữ rất ít. 2 triệu đưa em gần như là tất cả anh có”.

Nghe xong, tôi im lặng. Sự bức xúc ban đầu vơi đi, thay vào đó là cảm giác khó nói. Nếu đứng ngoài, tôi có thể trách anh không lo cho gia đình nhỏ. Nhưng nếu là anh, có lẽ tôi cũng khó chọn khác.

Tôi hỏi thêm: “Thế còn cuộc sống của vợ chồng mình?”. Anh chỉ nói: “Anh biết em thiệt thòi. Nhưng anh không thể bỏ mặc mẹ và khoản nợ đó. Chỉ cần 2 năm nữa thôi”.

Câu nói không hoa mỹ, nhưng đủ khiến tôi buộc phải “tâm phục”. Ít nhất, anh không giấu giếm, cũng không vô trách nhiệm chỉ là đang gánh một trách nhiệm lớn hơn.

Sau đó, tôi đề nghị một cách khác: anh vẫn đưa tiền cho mẹ, nhưng hai vợ chồng cần minh bạch rõ ràng, và tôi sẽ cùng góp tiền sinh hoạt để san sẻ giai đoạn này. Anh đồng ý.

Tôi không nói mình hoàn toàn thoải mái. Nhưng tôi hiểu, hôn nhân không phải lúc nào cũng công bằng tuyệt đối. Quan trọng là cả hai còn muốn cùng nhau đi tiếp dù đang ở giai đoạn không dễ dàng nhất.