Chấn động vụ Thư Kỳ bị "ông trùm showbiz" ép đóng cảnh nóng 18+

Ngày 30/9, tờ Sinchew đưa tin đạo diễn, nhà sản xuất danh tiếng Vương Tinh gây chấn động showbiz Trung Quốc khi xác nhận vụ việc Thư Kỳ bị nam diễn viên, "ông trùm showbiz Đài Loan (Trung Quốc)" Kha Tuấn Hùng hãm hại trên phim trường năm 19 tuổi là thật. Theo Vương Tinh, năm xưa, khi quay bộ phim Linh Hồn và Dục Vọng, Kha Tuấn Hùng đã dùng quyền lực của mình để chỉnh sửa kịch bản, biến vai của ông từ phụ thành chính, để nhân vật Thư Kỳ đóng phải lòng nhân vật của ông và cho thêm nhiều cảnh nóng quá mức cần thiết vào tác phẩm.

Theo Vương Tinh, Thư Kỳ năm đó chỉ biết cắn răng, nuốt nước mắt chịu đựng, đóng cảnh ân ái đáng xấu hổ với 1 người đàn ông đáng tuổi cha chú. Hành vi ghê tởm của Kha Tuấn Hùng khiến Thư Kỳ ôm hận. Vương Tinh chia sẻ người trong ngành đều biết Kha Tuấn Hùng hèn hạ, lợi dụng cảnh quay để giở trò đồi bại với Thư Kỳ. Tuy nhiên, không ai dám vạch trần hay chống lại Kha Tuấn Hùng để bảo vệ minh tinh xứ Đài. Sở dĩ Kha Tuấn Hùng có thể một tay che trời như vậy vì sau lưng nam diễn viên này là cả 1 thế lực ngầm chống lưng. Về sau, Văn Chuy đã bắt tay với Vương Tinh "cứu" Thư Kỳ khỏi con đường đóng phim cấp 3 cũng như sự khống chế và nanh vuốt của Kha Tuấn Hùng để làm lại cuộc đời.

Kha Tuấn Hùng dùng quyền lực giở trò đồi bại, ép Thư Kỳ đóng cảnh nóng

Kha Tuấn Hùng là nam diễn viên, ông trùm có số má không ai dám đụng vào ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Theo đạo diễn Vương Tinh, những năm đầu vào showbiz, Thư Kỳ nhận được vô số lời mời tham dự các buổi tiệc xa hoa, gặp gỡ riêng tư với các ông lớn với mức giá 500.000 HKD/đêm (1,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, cô kiên quyết từ chối.

Thư Kỳ sinh năm 1976, là minh tinh hạng S của màn ảnh Hoa ngữ. Cô từng được tôn vinh tại giải thưởng diễn xuất danh giá Kim Tượng và Kim Mã. Thư Kỳ được đánh giá là nữ diễn viên có hành trình đặc biệt ở Cbiz. Sinh ra trong một gia đình không khá giả, Thư Kỳ sớm ra đời bươn chải, thậm chí đi làm mẫu ảnh, đóng phim 18+ vì tiền. Quá khứ này khiến minh tinh bị chê bai là "ngôi sao phim cấp 3", hứng chịu định kiến của công chúng trong thời gian dài.

Thư Kỳ từng bị định kiến là "ngôi sao phim cấp 3"

Dù vậy, Thư Kỳ vẫn nỗ lực vươn lên, xóa bỏ mác sao phim 18+ để đứng trong hàng ngũ diễn viên chính thống của màn ảnh Trung Quốc. Vừa qua, Thư Kỳ đã rẽ hướng sang làm đạo diễn. Tác phẩm đầu tay Girl của cô vừa được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30.

Thư Kỳ vừa thắng giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Busan sau khi thử sức với vai trò đạo diễn

Về đời tư, Thư Kỳ có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là đạo diễn Phùng Đức Luân. Cặp sao kết hôn vào năm 2016. Trước đó, họ có đến 20 năm làm bạn bè thân thiết. Sau ngày cưới, cả 2 sống kín đáo, ít khi xuất hiện và chụp ảnh chung cùng nhau.

Cặp sao được đánh giá có hôn nhân kỳ lạ bậc nhất showbiz Trung Quốc. Trên truyền thông, Thư Kỳ từng cho biết vợ chồng cô đều có cuộc sống riêng, có lúc vài tháng không gặp nhau. Thậm chí khi được hỏi nếu phải chọn giữa ông xã Phùng Đức Luân và mèo cưng, Thư Kỳ không ngần ngại chọn vế sau. Dù vậy, cặp sao vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ với mối quan hệ gắn bó bền chặt và hạnh phúc.

Thư Kỳ và Phùng Đức Luân có 20 năm làm bạn trước khi về chung nhà

Nguồn: Sinchew, Sina