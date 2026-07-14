Chồng sống thực vật 7 năm vì cứu người, câu nói đầu tiên khi tỉnh lại khiến người vợ khóc ngất

Suốt 7 năm ròng rã kể từ ngày rơi vào trạng thái thực vật vì xả thân cứu một bé trai 3 tuổi, thế giới của anh Triệu Tiến Tiền (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) chỉ thu bé lại trên chiếc giường bệnh. Thế nhưng mới đây, tại một bệnh viện ở thành phố Khai Phong, điều kỳ diệu đã xảy ra khi anh khó nhọc, ngập ngừng thốt lên ba tiếng giản dị nhưng chất chứa muôn vàn hy vọng: "Anh yêu em".

Đối với người vợ Tống Mỹ, khoảnh khắc ấy chính là phép màu mà chị đã kiên tâm chờ đợi suốt hơn hai nghìn ngày đêm.

Biến cố ập đến vào năm 2019, khi anh Triệu dũng cảm lao lên mái nhà để cứu một bé trai 3 tuổi đang trong tình thế nguy hiểm. Vụ tai nạn khiến anh bị chấn thương sọ não đặc biệt nghiêm trọng, rơi vào trạng thái thực vật và nhiều lần bước đến lằn ranh sinh tử.

VietNamnet dẫn thông tin từ tráng Sina đưa tin, các bác sĩ điều trị từng nhận định rằng ngay cả khi giữ được mạng sống, cơ hội để anh tỉnh lại là vô cùng mong manh, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ hôn mê và liệt vĩnh viễn.

Không đầu hàng trước số phận, chị Tống Mỹ đã dồn trọn tâm sức để chăm sóc chồng. Trong quá trình điều trị, nghe theo lời khuyên của bác sĩ về việc thường xuyên kích thích các đầu ngón tay, ngón chân để hỗ trợ phục hồi thần kinh, chị đã không ngừng xoa bóp cho anh.

Một lần vô tình cắn nhẹ vào ngón chân chồng, chị tinh ý nhận ra anh có một phản ứng rất nhỏ. Từ tia hy vọng mỏng manh đó, chị kiên trì lặp đi lặp lại phương pháp này trong suốt nhiều năm, kết hợp cùng việc không ngừng trò chuyện, gọi tên và kích thích các giác quan nhằm gọi ý thức của chồng thức tỉnh.

Sự tận tâm vô bờ bến ấy cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Phá vỡ mọi dự đoán bi quan trước đây của y học, anh Triệu hiện tại không chỉ nghe hiểu được lời nói, giơ tay đáp lại người thân, tự đứng trong thời gian ngắn nhờ hỗ trợ, mà còn có thể phát âm những câu đơn giản. Lời yêu thương đầy xúc động mà anh dành cho vợ chính là minh chứng rõ rệt nhất cho sự hồi phục diệu kỳ này.

Câu chuyện của chị Tống Mỹ gây xúc động mạnh với cư dân mạng Trung Quốc.

Chia sẻ về hành trình đằng đẵng đã qua, chị Tống Mỹ xúc động bày tỏ: "Vì anh ấy, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi chẳng mong gì ngoài việc anh ấy còn sống. Điều tôi luôn hy vọng là mỗi lần trở về nhà vẫn thấy đèn sáng và khi trở mình trong đêm, người nằm bên cạnh vẫn là anh ấy. Dù anh ấy có trở thành người như thế nào, tôi cũng chấp nhận, bởi anh ấy là một người tốt...".

Theo báo Tiền phong, tình cảm bền chặt của họ càng khiến nhiều người nể phục khi biết về hoàn cảnh và tấm lòng thiện lương của hai vợ chồng. Được biết, vợ chồng anh Triệu vốn quê ở huyện Bình Dư (thành phố Trú Mã Điếm), lên Khai Phong làm thuê suốt hơn một thập kỷ để nuôi hai con nhỏ. Dù cuộc sống mưu sinh vất vả, họ luôn sống tử tế và hay giúp đỡ người khác.

Chị Tống Mỹ từng là giáo viên mầm non, sau khi nghỉ việc vẫn miệt mài dạy vẽ miễn phí cho trẻ em nghèo. Trong khi đó, anh Triệu dù là trụ cột kinh tế nhưng luôn sẵn lòng giúp các hộ khó khăn sửa chữa chống thấm nhà cửa miễn phí, đồng thời hỗ trợ học sinh vùng núi.

Chính vì vậy, khi tai họa ập xuống, gia đình nhỏ lập tức rơi vào cảnh kiệt quệ bởi cha mẹ hai bên đều khuyết tật, con cái còn thơ dại, gánh nặng viện phí khổng lồ hoàn toàn vượt quá khả năng chi trả. Thế nhưng, lòng tốt đã được đáp đền.

Trong suốt thời gian anh nằm viện, gia đình bé trai được anh cứu cùng vô số nhà hảo tâm đã chung tay quyên góp hỗ trợ. Cha của bé trai chia sẻ, dù kinh tế không mấy dư dả, họ vẫn quyết định bán đi chiếc ô tô - tài sản giá trị nhất trong nhà - để gom tiền cứu vị ân nhân của gia đình.

Bảy năm trôi qua, sự hy sinh cao cả của người chồng và tấm lòng thủy chung son sắt của người vợ đã đơm hoa kết trái. Câu nói "Anh yêu em" tuy ngập ngừng và vô cùng khó nhọc, nhưng lại là một phép màu rực rỡ nhất, là phần thưởng vô giá dành cho người phụ nữ đã dùng cả thanh xuân để tận tụy chăm sóc chồng, tuyệt nhiên chưa một lần nghĩ đến việc buông tay.