Chồng sát hại vợ rồi rạch tay tự tử

Tối 13/8, Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an thành phố điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào chiều cùng ngày.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h30, Hoàng Văn Lượng (34 tuổi, trú xã An Đồng, huyện An Dương) dùng dao đâm chị N.H.M.T (30 tuổi, vợ của Lượng) khiến người phụ nữ này bị thương nặng, chảy nhiều máu.

Hoàng Văn Lượng (phải).

Phát hiện sự việc, bà H.T.M.Th (65 tuổi, mẹ vợ Lượng) ra can ngăn thì bị con rể tấn công, bị thương ở tay. Sau khi xảy ra sự việc, Lượng treo cổ và dùng dao cắt tay tự tử.

Ngay sau đó, hàng xóm và nhiều người dân xã An Đồng phát hiện sự việc, đưa cả 3 người vào bệnh viện cấp cứu. Đồng thời báo sự việc tới công an sở tại.

Tuy nhiên sau đó, do vết thương nặng, chị N.H.M.T tử vong tại bệnh viện. Còn bà H.T.M.Th và Lượng đã qua cơn nguy kịch.

Nhận được thông tin, Công an huyện An Dương đã tới hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ.