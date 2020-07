Chồng ngoại tình rồi hào phóng tặng vợ ô tô tiền tỷ trong lúc đang ly thân để níu kéo, song câu trả lời của cô lập tức khiến anh ta phải hổ thẹn cúi đầu

Thực tế vẫn có không ít phụ nữ còn giữ suy nghĩ "chồng về nhà sớm hay muộn cũng được, miễn là về...". Hẳn họ nghĩ đó là sự bao dung, hy sinh hoặc là cách "thả lỏng" để giữ chồng? Song vô hình chung suy nghĩ ấy lại khiến người đàn ông coi căn nhà trở thành "trạm dừng chân cuối cùng", sau khi anh ta đã "mỏi gối chồn chân" trong những cuộc vui bên ngoài.

Hoa (29 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) cho biết cô là người phụ nữ có quan điểm trái ngược hoàn toàn với cách suy nghĩ ấy. Chồng cô có thể không cần giàu sang, có địa vị nhưng trong lòng anh ấy, gia đình và vợ con phải luôn chiếm giữ vị trí số 1.

"Đáng buồn là tôi từng sở hữu được một người chồng trong mơ của nhiều phụ nữ đấy nhưng yêu cầu nhỏ bé của tôi anh ấy lại không thỏa mãn được", Hoa nói về Quyết - anh chồng cũ bảnh bao, kiếm ra tiền của mình như vậy.

Ảnh minh họa

Cô tâm sự, cô và Quyết đến với nhau vì tình yêu. Nhưng dần dần những va chạm, mâu thuẫn và sự quen thuộc đã khiến tình cảm vợ chồng không còn được thắm thiết như lúc ban đầu. Hoa sinh con xong xuống sắc trông thấy, tình cảm Quyết dành cho vợ theo đó dần trở nên nhạt nhẽo.

Thế rồi Quyết say nắng người phụ nữ khác. Hoa tự nhận mình không bằng cô ta về sắc vóc, thân hình. Cô nàng đó lại đi du học nước ngoài về, tư tưởng rất phóng khoáng, phong cách sống tự do, ở cô ta có sự hấp dẫn chết người khiến Quyết mê đắm không dứt ra được. Nhưng tất nhiên Hoa không tự ti về bản thân, cô có những ưu điểm riêng, không việc gì cô phải khổ sở khi so sánh mình với cô ta cả.

Sau khi nhận định rõ tình cảm chồng mình dành cho người phụ nữ kia, Hoa quyết định ly thân. Quyết suy nghĩ rất nhanh rồi lập tức đồng ý. Hoa biết anh ta say nắng người khác nhưng vẫn chưa muốn dứt bỏ gia đình, vì thế ly thân là biện pháp trì hoãn tốt nhất. Hoa đồng thời cũng muốn có thời gian để cân nhắc lại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

"Ly thân được 1 tháng thì anh ta đột ngột đến gặp tôi xin tha thứ, mong được đón mẹ con tôi quay về. Đáng nói anh ta không tiếc tay mua hẳn chiếc ô tô tiền tỷ tặng tôi coi như quà xin lỗi", Hoa kể.

Hoa chia sẻ, cô biết tại sao Quyết lại "xõa tiền" đầu tư cho lời xin lỗi của mình như vậy. Hóa ra anh ta cầu hôn cô nàng kia nhưng bị từ chối. Cô ta chỉ muốn yêu đương chứ không hề muốn cưới bởi sợ ràng buộc hôn nhân và hãi hùng việc sinh con. Sau khi từ chối lời cầu hôn của Quyết, cô ta liền ra nước ngoài để thỏa mong ước được bay nhảy khắp chốn của mình. Phương án tốt nhất đổ bể, Quyết đành phải quay về xin lỗi Hoa hòng giữ lại gia đình.

Hoa cười nhạt nhìn Quyết: "Nói thật nhé, nếu anh với cô ta vẫn đang tốt đẹp mà anh nhớ đến vợ con, một lòng muốn quay về, tôi sẽ xem xét tha thứ cho anh 1 lần. Coi như vì con và vì những tình nghĩa mà chúng ta đã có với nhau. Nhưng sau khi anh thất bại ê chề ở chỗ cô ta mới quay lại tìm tôi, anh coi tôi là gì, là 'lốp xe dự phòng' ư? Tôi đủ kiêu hãnh để không tự biến mình thành thứ thảm hại ấy? Vậy nên, chúng ta chẳng còn con đường nào khác là ly hôn đâu".

Ảnh minh họa

Hoa tâm sự, đối với người đàn ông của mình, cô đòi hỏi anh ấy phải luôn đặt cô ở vị trí số 1, không bao giờ được dao động. Nếu như cô không phải là duy nhất, mà chỉ là 1 trong số những sự lựa chọn, hoặc tệ hơn còn là sự lựa chọn cuối cùng thì cô cũng chẳng cần 1 người đàn ông như vậy. Bởi lẽ khi bạn không phải là duy nhất trong trái tim anh ta, thì tới một lúc nào đó, khi anh ta tìm được sự lựa chọn tốt hơn, chắc chắn anh ta sẽ bỏ rơi bạn không thương tiếc.

Quyết bị Hoa vạch trần tâm tư và toan tính trong đáy lòng, anh ta không khỏi hổ thẹn cúi đầu. Đã mất người tình, còn mất cả vợ con nữa, anh ta sẽ trở thành kẻ tay trắng bị người đời cười chê. Nhưng âu đó cũng là cái kết cho những kẻ đứng núi này trông núi nọ mà thôi!

Thiết nghĩ suy nghĩ và yêu cầu của Hoa cũng là mong muốn và hy vọng của rất nhiều người vợ. Không cầu chồng giàu sang, thành đạt, họ chỉ cần trong lòng anh ấy chứa đựng duy nhất hình bóng vợ con, một lòng hướng về gia đình. Có như vậy những lúc sóng gió, bão tố, vợ chồng mới đủ tin yêu và thấu hiểu để sát cánh bên nhau không rời không bỏ.