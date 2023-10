Chồng Ngô Thanh Vân gây lo lắng vì khoảnh khắc chống nạng tập đi, tình hình sức khỏe hiện ra sao?

Những ngày qua, Huy Trần - ông xã Ngô Thanh Vân khiến netizen hoang mang khi đăng ảnh nằm trong bệnh viện. Được biết, Huy Trần nhập viện để mổ chấn thương dây chằng và Ngô Thanh Vân là người đã đồng hành, túc trực chăm sóc chồng.

Ngày 7/10, Huy Trần thông báo đến người hâm mộ: "Vậy là đã mổ xong. Có vợ bên cạnh mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Cảm ơn vợ luôn chăm sóc chồng rất chu đáo! Và cảm ơn bệnh viện và bác sĩ. Nằm ở đây thật sự yên tâm!". Ngô Thanh Vân cũng nhắn nhủ đến ông xã: "Mau khoẻ đi nè, để còn về chơi với vợ tiếp. Chứ bệnh vậy vợ không có người để bày trò á".

"Đả nữ" còn ghi lại hình ảnh ông xã chống nạng tập đi những bước đầu tiên sau phẫu thuật: "Anh làm tốt lắm". Sau đó, cô bất ngờ khi chồng hồi phục rất nhanh. Ngô Thanh Vân thốt lên khi thấy ông xã bỏ nạng, có thể đi chậm rãi: "Gì vậy? You can walk that fast? (Anh có thể đi nhanh thế hả?)".

Huy Trần phải chống nạng sau khi rời phòng bệnh

Sau đó, anh bước đi không cần dụng cụ hỗ trợ khiến Ngô Thanh Vân bất ngờ

Clip: Huy Trần hồi phục nhanh chóng sau phẫu thuật

Ngô Thanh Vân túc trực chăm sóc chồng từ những ngày đầu nhập viện đến khi anh hoàn thành phẫu thuật.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn hồi tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò. Dù chênh lệch 12 tuổi nhưng đó không là khoảng cách quan trọng với cả hai.

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân thường xuyên đăng tải loạt ảnh tình tứ bên chồng trẻ