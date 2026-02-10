Chồng mất việc, vợ cầm 5 cây vàng đi bán: Ngỡ ngàng bị tiệm vàng đuổi về

Lý Vãn Đình vẫn nhớ rõ lời mẹ dặn hôm đưa dâu: “5 cây vàng này là của hồi môn để con phòng thân” .

Khi ấy cô chỉ cười, nghĩ đời mình đã yên ổn bên Trần Hạo - người chồng hiền lành, làm kỹ thuật cho một công ty thiết bị y tế ở Thượng Hải (Trung Quốc). Cô chưa từng tưởng tượng có ngày mình phải mang số vàng đó đi bán, càng không nghĩ kết cục lại là bị đuổi khỏi tiệm vàng.

Biến cố bắt đầu khi công ty của Trần Hạo cắt giảm nhân sự. Anh mất việc đúng lúc hai vợ chồng vừa vay tiền đặt cọc mua căn hộ nhỏ ở ngoại ô. Tiền tiết kiệm cạn dần, khoản vay ngân hàng mỗi tháng vẫn phải trả đều. Trần Hạo xoay xở đủ nghề tạm thời, nhưng thu nhập bấp bênh. Áp lực đè nặng khiến anh trở nên cáu gắt, ít nói, thường xuyên thức trắng đêm uống rượu.

Một buổi tối, anh buột miệng: “Hay là em bán bớt vàng đi” . Vãn Đình im lặng hồi lâu. 5 cây vàng ấy không chỉ là tiền, mà là cảm giác an toàn cuối cùng cô nắm giữ giữa thành phố rộng lớn này. Nhưng nhìn ánh mắt mệt mỏi của chồng, cô gật đầu.

Ảnh minh họa (Nguồn: Toutiao)

Ngày hôm sau, Vãn Đình mang vàng tới một cửa tiệm lớn. Nhân viên mời cô vào khu kiểm định phía sau. Một người đàn ông trung niên đeo kính, có vẻ là quản lý kỹ thuật, cầm từng thỏi vàng lên soi dưới đèn, cân lại, ghi chép gì đó. Thời gian chờ đợi kéo dài hơn cô nghĩ. Tim cô đập nhanh dần.

Cuối cùng, ông ta ngẩng lên: “Chị giữ lại hóa đơn mua vàng không?”.

Vãn Đình sững người: “Đây là vàng gia đình cho từ lúc cưới, tôi không có hóa đơn”.

Người đàn ông lắc đầu, đẩy số vàng về phía Vãn Đình, nói thêm: “Chúng tôi không nhận mua vàng thiếu hóa đơn, nếu chị muốn bán thì phải trả thêm 1 khoản tiền tương đương 10% giá trị số vàng để chúng tôi kiểm định vàng”.

Câu nói nghe rất nhẹ, nhưng với Vãn Đình, nó giống như một cánh cửa đóng sầm lại. Cầm số vàng bước ra khỏi tiệm, lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình giống một người đang làm chuyện mờ ám.

Ngồi bệt xuống ghế đá ngoài trung tâm thương mại, Vãn Đình mở điện thoại, nhìn dòng tin nhắn của chồng: “ Bán xong chưa em?” Ngón tay cô run run gõ: “Họ không mua… nói không có giấy tờ nguồn gốc” .

Trần Hạo nhắn lại: “Thế giờ làm sao?”.

Câu hỏi ấy làm cô nghẹn lại. Nhớ lại lời nhân viên nói phải đóng thêm 10% giá trị để “kiểm định”, cô chỉ thấy vô lý. Suy nghĩ một lúc, cô gọi cho bạn thân là Tôn Lệ. Nghe xong, Tôn Lệ bảo: “Có thể họ ngại rủi ro pháp lý nên làm khó thôi. Cậu thử ra ngân hàng hỏi dịch vụ giám định tài sản xem".

Vãn Đình lập tức bắt xe đến một chi nhánh ngân hàng gần đó. Nhân viên ở đây giải thích rõ hơn: vàng không có hóa đơn vẫn giám định được, chỉ cần làm thủ tục xác nhận tài sản cá nhân, đóng một khoản phí nhỏ và chờ vài ngày. Ngân hàng không mua vàng, nhưng sẽ cấp giấy chứng nhận để bán hợp pháp ở nơi khác.

“Khoảng ba đến năm ngày làm việc” - nhân viên nói.

Những ngày chờ đợi, họ sống tằn tiện hơn bao giờ hết. Trần Hạo cũng bớt uống rượu, cắm cúi tìm việc. Không khí trong nhà vẫn nặng nề, nhưng không còn tuyệt vọng như trước. Đến ngày thứ tư, ngân hàng gọi báo đã có giấy xác nhận. Cầm tờ giấy trên tay, Vãn Đình thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Lần này, họ đến một đơn vị thu mua khác. Khi thấy đầy đủ giấy tờ, nhân viên xử lý nhanh gọn, thái độ hoàn toàn khác. Sau khi kiểm định lại, họ báo giá 169.000 NDT (khoảng 590 triệu đồng).

Ký tên xong, nhìn số tiền vào tài khoản, Vãn Đình không vui như tưởng tượng. Cô chỉ thấy một phần an toàn của mình vừa mất đi, dù số tiền ấy giúp họ trả bớt nợ và xoay xở sinh hoạt trước mắt.

Sau lần bị tiệm vàng từ chối hôm ấy, cô hiểu rõ hơn bao giờ hết: Giá trị lớn nhất của năm cây vàng không nằm ở giá tiền, mà ở việc giữa lúc khó khăn, hai vợ chồng có còn nắm tay nhau đi tiếp hay không.

(Theo Toutiao)