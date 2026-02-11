Chồng lương cao vẫn đòi cưa đôi tiền sinh con, còn lập hẳn sổ ghi nợ chờ vợ có tiền thì trả

Một câu chuyện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Nội dung xoay quanh việc một người chồng có thu nhập ổn định vẫn yêu cầu vợ “chia đôi” toàn bộ chi phí sinh con, thậm chí lập sổ ghi nợ trong thời gian vợ nghỉ sinh.

Theo lời kể của người vợ, sau ca sinh mổ, khi con mới 10 ngày tuổi, cô nhận được từ chồng một cuốn sổ ghi chép chi tiết từng khoản chi liên quan đến quá trình sinh nở: viện phí, thuốc men, chi phí trung tâm ở cữ, tiền sữa, bỉm… Tổng số tiền lên tới hơn khoảng 70 triệu, trong đó phần của cô được ghi rõ là “phải chịu một nửa”.

Điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là con số, mà là cách ứng xử. Trong khi người vợ đang hồi phục sau phẫu thuật, cơ thể đau đớn, tinh thần nhạy cảm, thì việc nhận một “bảng quyết toán” khiến cô cảm thấy hôn nhân của mình giống như một hợp đồng tài chính hơn là mối quan hệ tình cảm.

“Chúng ta đã thỏa thuận từ đầu”

Cặp đôi quen nhau qua mai mối. Ngay từ khi yêu, người chồng đã thể hiện quan điểm tài chính rõ ràng: mọi chi phí nên chia đôi để đảm bảo “công bằng”. Khi kết hôn, hai người ký thỏa thuận tiền hôn nhân, thống nhất quản lý tài sản độc lập và chi tiêu theo nguyên tắc "cưa đôi".

Người vợ cho biết, khi mang thai, cô phải nghỉ việc. Chồng chi trả các khoản phát sinh nhưng luôn nói đó chỉ là “tạm ứng”, sau này sẽ tính toán lại. Cô từng tin rằng khi con chào đời, cảm xúc làm cha sẽ khiến anh thay đổi. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.

Sau khi hết thời gian ở cữ, người chồng tiếp tục đề cập đến việc lên kế hoạch để vợ quay lại làm việc và “hoàn trả phần chi phí đã ứng trước”.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn bình luận. Nhiều người đặt câu hỏi: liệu sự “sòng phẳng” tuyệt đối về tiền bạc có phù hợp trong hôn nhân, đặc biệt là khi một bên phải chịu thiệt thòi rõ ràng về sức khỏe và cơ hội nghề nghiệp?

Hôn nhân có thể chia đôi mọi thứ?

Ở góc độ pháp lý, việc các cặp đôi thỏa thuận tài chính trước hôn nhân không phải điều xa lạ. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho rằng cần phân biệt giữa minh bạch tài chính và “tính toán rạch ròi đến mức lạnh lùng”.

Sinh con không chỉ là một khoản chi tiêu. Đó là quá trình người phụ nữ phải đánh đổi sức khỏe, sự nghiệp và cả sự ổn định tinh thần. Trong thời gian mang thai và sau sinh, phụ nữ thường đối mặt với nguy cơ trầm cảm, suy nhược, thay đổi nội tiết tố. Nếu không nhận được sự thấu hiểu và hỗ trợ từ bạn đời, cảm giác cô đơn và tổn thương sẽ càng nhân lên.

“Có những giá trị không thể quy đổi thành tiền,” một bình luận được nhiều người đồng tình viết. “Nếu mọi thứ đều có thể chia đôi, vậy ai sẽ chia đôi những cơn đau, vết sẹo và thời gian đã mất?”

Khi tình cảm bị đo bằng con số

Điều khiến câu chuyện trở nên ám ảnh không nằm ở cuốn sổ ghi nợ, mà ở thông điệp phía sau nó, đó là sự thiếu đồng cảm.

Trong hôn nhân, sự công bằng không đồng nghĩa với chia đều mọi khoản tiền. Công bằng đôi khi là người khỏe hơn gánh phần nặng hơn, người có điều kiện hơn chia sẻ nhiều hơn, đặc biệt trong những giai đoạn người bạn đời yếu thế nhất.

Câu chuyện trên, dù chưa rõ thực hư đến đâu, vẫn gióng lên một hồi chuông về cách các cặp đôi nhìn nhận tiền bạc trong đời sống gia đình. Minh bạch là cần thiết, nhưng nếu để những con số lấn át sự thấu hiểu, hôn nhân rất dễ trở thành một “bảng cân đối thu chi” khô khan.

Và có lẽ, điều đáng suy ngẫm nhất không phải là số tiền 70 triệu mà là câu hỏi: trong khoảnh khắc người phụ nữ vừa bước qua cửa sinh tử để mang một đứa trẻ đến với thế giới, điều cô cần nhất là một cuốn sổ quyết toán – hay một cái nắm tay?

Nguồn: Sohu