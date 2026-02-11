Thông báo ngày 28 mới về quê ăn Tết, tôi bị bố mẹ chồng quy là ích kỷ và không biết nghĩ cho gia đình!

Tôi làm trong phòng thủ tục của một công ty bất động sản, công việc những ngày cuối năm lúc nào cũng chồng chất. Từ đầu tháng Chạp, lúc nào tôi cũng vắt chân lên cổ mới kịp, đặc biệt là tuần này, sếp báo phải hoàn thiện nốt mấy hồ sơ tồn trước Tết, giải quyết dứt điểm chứ không để ra Giêng mà "giông" cả năm, không ai được xin nghỉ đột xuất. Thế nên hôm nào tôi cũng ở công ty tới 9 giờ tối mới được về.

Bố mẹ chồng gọi điện lên từ đầu tuần, nhắc cho cháu nghỉ học sớm để về quê đón Tết với ông bà. Ý ông bà là cả nhà nên về từ thứ 4, thứ 5 cho rôm rả, đông đủ, có người dọn dẹp nhà cửa, có thêm tay nấu bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ. Tôi nghe mà trong lòng cũng áy náy, nhưng nghĩ đến công việc của mình, rồi nghĩ đến chuyện con đang đi học bình thường, tôi đành nói khéo rằng cho con học hết tuần, tôi cũng phải làm tới hết ngày 27, tức thứ Bảy, 28 Tết tôi đưa con về sau.

Tôi tưởng vậy là hợp lý nhưng hóa ra không phải, bố mẹ chồng giận ra mặt.

Ông bà bảo tôi không biết nghĩ, cả nhà chị hai, chú ba, ai cũng thu xếp được, sao chỉ mình tôi là bận? Ông bà cho rằng tôi lấy lý do công việc để trốn tránh việc nhà, ngại dọn dẹp, ngại nấu nướng, ngại những việc mà con dâu về quê ngày Tết ai cũng phải làm. Còn chuyện cho cháu nghỉ học, với ông bà, nghỉ sớm vài hôm chẳng ảnh hưởng gì, miễn là cả nhà sum vầy.

Ảnh minh họa

Tôi ấm ức vô cùng. Tôi vẫn làm việc, vẫn lo cho gia đình, chỉ là tôi không thể bỏ ngang công việc trong lúc này. Nghỉ không đúng lúc, không chỉ tôi bị ảnh hưởng mà cả nhóm cùng làm cũng bị kéo theo.

Chồng tôi thì đứng giữa, anh khuyên tôi cố xin nghỉ sớm, về cho yên chuyện, bảo rằng Tết nhất cãi nhau làm gì cho mệt. Anh nói ông bà ở quê trông con cháu từng ngày, thấy nhà cửa vắng người thì buồn. Tôi hiểu chồng, nhưng cũng thấy mình bị dồn vào thế phải hy sinh quen thuộc, lúc nào cũng là người phải nhún nhường.

Tôi nghĩ đến cảnh nếu tôi nghỉ làm khả năng sẽ bị cắt thưởng, đồng nghiệp chê trách, sếp bực bội, thiệt nhiều hơn được, nghĩ đến việc con nghỉ học sớm chỉ để chiều lòng người lớn. Rồi lại nghĩ đến ánh mắt không hài lòng của bố mẹ chồng trong những ngày Tết nếu tôi vẫn giữ quyết định về sau. Mọi thứ chồng lên nhau, khiến Tết chưa tới mà tôi đã thấy mệt mỏi, không biết phải làm gì cho đúng.

Giờ đây, khi cả nhà đều mong tôi xin nghỉ để về sớm, còn tôi thì không thể, tôi không biết mình nên tiếp tục giữ lập trường hay lại một lần nữa gác công việc sang bên để đổi lấy sự yên ấm ngắn ngủi trong mấy ngày Tết này?