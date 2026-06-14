Chồng kiếm 25 triệu/tháng nhưng đưa vợ 15 triệu có ít quá không?

Với không ít gia đình, việc quản lý tài chính nói chung là bài toán không đơn giản. Có nhà chọn gom hết tiền về một mối. Có nhà thì không - tiền ai nấy cầm, thứ cần làm rõ là trách nhiệm đóng góp, ví dụ như việc chồng lo tiền học phí của con hay các khoản nợ chung nếu có, vợ lo ăn uống - mua sắm nhu yếu phẩm.

Còn cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây thì lại chọn “phương án ở giữa”: Mỗi tháng chồng đưa 1 phần tiền lương cho vợ và giữ lại 1 phần. Gia đình vẫn đủ chi tiêu, tiết kiệm nhưng băn khoăn của cô vợ là để chồng giữ 10 triệu/tháng tiền tiêu riêng thì có nhiều quá không?

Nguyên văn bài đăng của cô vợ (Ảnh chụp màn hình)

Cô cho biết trong khoản 10 triệu chồng giữ lại, thì có khoảng 2 triệu là anh sẽ bỏ ra để đóng tiền điện, phí quản lý chung cư. Tính ra như vậy, chồng cô còn khoảng 8 triệu để chi tiêu cá nhân.

Trong phần bình luận, cư dân mạng cũng bày tỏ những quan điểm khác nhau.

Một người phân tích: “Chồng giữ 10 triệu nhưng đóng phí quản lý với tiền điện 2 triệu thì chỉ còn 8 triệu thôi, so với lương thì là đang giữ tầm 30%, mình nghĩ là phù hợp, không ít cũng chẳng nhiều. Đàn ông cũng cần có chút tiền trong người thì ra ngoài mới tự tin, chứ đưa hết lương cho vợ xong tiêu gì cũng phải xin phép, nhắn vợ chuyển tiền thì nó lại thành phiền”.

Một người khác chia sẻ: “Tính ra thu nhập của bạn cũng không kém chồng là mấy. 21 triệu bạn kiếm được thì bao nhiêu là chi tiêu gia đình, bao nhiêu là tiết kiệm chung, bao nhiêu là bạn tiêu riêng? Tính toán theo tỷ lệ đóng góp rồi so sánh xem, cảm thấy chưa ổn thì bàn với nhau để điều chỉnh thôi”.

Một người lại nói: “Chồng góp 15 triệu thì bạn góp 7 triệu vào chi tiêu chung(nếu bạn làm việc nhà nhiều hơn chồng hoặc làm tất) tiết kiệm bạn sẽ chia ra tài khoản tiết kiệm chung và vàng để tích riêng của bạn là được. Còn nếu đóng góp công sức như nhau thì bạn cứ tính như nhau thôi”.

Một người vừa thắc mắc, vừa phân tích: “Nhưng vấn đề là gia đình đang không đủ tiêu với mức 15 triệu chồng đưa, hay chưa đạt được mức tiết kiệm như bạn mong muốn? Không đủ tiêu thì không phải rồi, nếu là muốn tăng tiết kiệm chung thì bàn lại với nhau, 1 là chồng giảm tiêu riêng, 2 là gia đình giảm chi phí cố định, 3 là kết hợp 1 với 2 được cùng lúc thì càng tốt”.

Vợ chồng nên làm gì để hạn chế tối đa mâu thuẫn chuyện tiền bạc?

1. Minh bạch tài chính ngay từ đầu

Một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến mâu thuẫn tiền bạc trong hôn nhân không hẳn vì thiếu tiền, mà vì hai người không hiểu rõ tình hình tài chính của nhau. Khi thông tin không được chia sẻ đầy đủ, những hiểu lầm rất dễ xuất hiện, đặc biệt trong những giai đoạn có biến động về thu nhập hoặc phát sinh những khoản chi lớn.

Ảnh minh họa

Để hạn chế điều này, cả 2 nên duy trì thói quen trao đổi cởi mở về tiền bạc thay vì xem đây là chủ đề nhạy cảm. Mỗi tháng hoặc mỗi quý nên cùng nhìn lại tình hình tài chính gia đình để cập nhật các khoản thu nhập, chi phí cố định, khoản tiết kiệm cũng như những mục tiêu sắp tới như mua nhà, mua xe hay đầu tư cho con cái,... từ đó đưa ra các quyết định phù hợp hơn.

Quan trọng hơn, việc này tạo ra cảm giác đồng hành thay vì tâm lý "tiền của anh" và "tiền của em". Khi cả hai cùng nắm thông tin như nhau, những tranh cãi xoay quanh việc ai chi nhiều hơn, ai đóng góp ít hơn cũng sẽ giảm đi đáng kể.

2. Thống nhất nguyên tắc chi tiêu, tỷ lệ đóng góp

Rất nhiều cuộc tranh cãi về tiền bạc thực chất bắt nguồn từ sự khác biệt trong quan điểm chi tiêu. Có người ưu tiên tiết kiệm, có người sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm. Có người thấy một chiếc điện thoại mới là khoản đầu tư hợp lý, trong khi người còn lại cho rằng đó là sự lãng phí. Không có cách chi tiêu nào hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai, nhưng nếu không có sự thống nhất từ trước, những khác biệt này rất dễ trở thành nguồn cơn của mâu thuẫn.

Thay vì chờ đến khi xảy ra tranh cãi mới ngồi lại giải quyết, vợ chồng nên xây dựng một số nguyên tắc chung ngay từ đầu. Chẳng hạn, những khoản chi dưới một mức tiền nhất định có thể tự quyết, còn các khoản lớn hơn cần trao đổi với nhau trước. Hai người cũng có thể thống nhất tỷ lệ dành cho tiết kiệm, sinh hoạt, giải trí hoặc các kế hoạch dài hạn để tránh việc mỗi người theo đuổi một mục tiêu khác nhau.

3. Tôn trọng không gian tài chính riêng của nhau

Nhiều người cho rằng kết hôn đồng nghĩa với việc mọi khoản tiền đều phải gộp chung hoàn toàn. Tuy nhiên trên thực tế, việc duy trì một phần không gian tài chính riêng lại là cách giúp mỗi người cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống hằng ngày. Bởi ai cũng có những sở thích cá nhân, những nhu cầu riêng và những quyết định chi tiêu mà họ muốn tự chủ.

Giải pháp đơn giản là kết hợp giữa quỹ chung và quỹ riêng. Quỹ chung được dùng cho các khoản chi của gia đình như tiền nhà, điện nước, thực phẩm, con cái hoặc các mục tiêu dài hạn. Phần còn lại mỗi người có thể tự quản lý và sử dụng theo nhu cầu cá nhân mà không cần giải trình quá chi tiết. Cách làm này vừa đảm bảo trách nhiệm với gia đình, vừa giữ được cảm giác chủ động về tài chính cho mỗi cá nhân.

Điều quan trọng là cả hai cùng thống nhất về tỷ lệ đóng góp và tôn trọng những lựa chọn hợp lý của đối phương. Không phải khoản chi nào mình không thích cũng là lãng phí với người kia.

Suy cho cùng, hôn nhân không phải là việc hai người kiểm soát tài chính của nhau, mà là cùng phối hợp để quản lý nguồn lực hiệu quả hơn. Khi vừa có trách nhiệm với gia đình, vừa có sự tự chủ nhất định trong chi tiêu cá nhân, cả hai sẽ dễ duy trì cảm giác thoải mái và tôn trọng lẫn nhau.