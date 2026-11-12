Chồng không biết vo gạo, cắm cơm, tôi dạy nhiều lần vẫn từ chối, cuối cùng tôi đưa ra quyết định khiến cả nhà chồng choáng váng

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải đưa ra quyết định ly hôn chỉ vì chuyện một người đàn ông không biết cắm nồi cơm điện. Nghe qua có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi quá khắt khe, chuyện nhỏ như vậy cũng làm ầm ĩ, nhưng chỉ khi sống trong hoàn cảnh của tôi, có lẽ họ mới hiểu vì sao tôi lại sợ cuộc hôn nhân này đến thế.

Tôi và chồng mới cưới được 4 tháng. Trước khi kết hôn, chúng tôi yêu nhau gần hai năm. Anh là người hiền lành, công việc ổn định, đối xử với tôi khá tốt. Do cả hai đều bận nên chúng tôi chỉ có thể hẹn hò cà phê, ăn tối đi dạo cùng nhau. Thỉnh thoảng đưa nhau đi chơi xa vào cuối tuần. Do đó, tôi không hề tìm hiểu anh có biết nấu nướng hay không.

Cưới về rồi tôi mới phát hiện chồng gần như không biết làm bất cứ việc gì liên quan đến nấu ăn. Anh chưa từng phải tự chuẩn bị một bữa cơm, từ nhỏ đến lớn chỉ ăn cơm mẹ nấu hoặc ra ngoài hàng quán. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là chuyện chưa quen, nhưng có lần tôi nhờ anh nấu cơm trong lúc mình đang bận việc, anh khiến tôi choáng váng.

Anh không biết đổ bao nhiêu gạo, không biết cho nước vào vo gạo rồi chắt đi, sau đó thêm nước mới theo lượng phù hợp. Đến việc đặt lòng nồi vào nồi điện, cắm điện và bật nút nấu, anh cũng không biết, vẫn để chế độ giữ ấm. Tôi phải đứng bên cạnh hướng dẫn từng bước như đang dạy một đứa trẻ.

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Tôi không tức giận vì anh vụng về. Điều khiến tôi khó chịu là sau vài lần được hướng dẫn, anh vẫn không muốn học. Mỗi lần tôi nhờ làm gì, anh đều tìm cách thoái thác, khi thì bảo không biết, khi thì nói những việc ấy vốn là của phụ nữ. Anh còn cho rằng nếu tôi biết làm thì cứ làm, có gì đâu mà phải phân chia.

Tôi bắt đầu nghĩ đến những năm tháng sau này. Nếu sinh con, nếu tôi ốm đau, bận rộn hoặc phải đi công tác, liệu anh có thể tự lo cho bản thân và gia đình không? Hay tất cả việc nhà, chăm con, cơm nước mặc nhiên sẽ trở thành trách nhiệm của tôi?

Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với chồng nhiều lần, nhưng anh vẫn không thay đổi. Cuối cùng, khi mới kết hôn được 4 tháng, tôi đề nghị ly hôn. Anh và gia đình đều cho rằng tôi làm quá, thậm chí còn nói chỉ vì một nồi cơm mà phá bỏ hôn nhân.

Nhưng với tôi, vấn đề chưa bao giờ nằm ở nồi cơm. Tôi sợ phải sống cả đời với một người không muốn học cách chia sẻ, đến cả những việc đơn giản nhất cũng mặc nhiên đẩy sang cho vợ. Một cuộc hôn nhân có thể bắt đầu bằng tình yêu, nhưng nếu chỉ một người gánh vác thì liệu có thể đi được bao xa?