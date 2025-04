Chồng Happi Mommi lên tiếng làm rõ vụ "biệt thự trăm tỷ ở Hội An" cùng lùm xùm về vợ mình

Tối 11/4, chồng của TikToker Happi Mommi (tên thật là Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1995) đã thay mặt gia đình, lên tiếng làm rõ những ồn ào trong thời gian vừa qua. Bài đăng này liên quan đến câu chuyện bỏ phố về Hội An gây tranh cãi trong nhóm Nghiện Nhà.

Ảnh chụp màn hình bài đăng của chồng Happi Mommi

Nói về tình hình của gia đình, chồng Happi Mommi cho biết thời gian vừa qua là những ngày đen tối. Từ bố mẹ 2 bên, 2 vợ chồng và con gái trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công mạng độc hại. “Việc phải đọc những bài viết, bình luận sai sự thật và đầy ác ý trong khi không thể phản hồi hay giải thích là một cảm giác bất lực kinh khủng” - chồng của Happi Mommi viết.

Sau một thời gian im lặng, tập trung thu thập bằng chứng thì đây đã là thời điểm lên tiếng đính chính. Theo đó, bài đăng có 3 nội dung chính như sau:

Về căn nhà ở Hội An với những tin đồn như “biệt thự trăm tỷ”, “vài nghìn m2”, “đất vàng”,... anh cho biết toàn bộ tiền mua đất là vay từ mẹ, lãi suất tính như gửi ngân hàng. Hiện tại mẹ chồng Ngọc Anh vẫn đứng tên trên sổ đỏ.

Tiền xây căn nhà ở Hội An từ tiền bán căn hộ ở Hà Nội. Căn hộ ở Hà Nội được bố mẹ mua cho từ trước khi kết hôn.

Ngoài ra chồng Happi Mommi cung cấp các thông tin về căn nhà ở Hội An như rộng gần 400m2, ở khu vực giá đất mềm nhất Hội An, chi phí thi công thấp hơn 1 chút so với Hà Nội,... Anh cũng nói thêm rằng vì mình là kiến trúc sư nên khi tự thiết kế và xây nhà, chi phí sẽ tối ưu hơn, tiết kiệm được chi phí thiết kế, giám sát, quản lý, tổ chức thi công.

Hình ảnh căn nhà ở Hội An trong quá trình xây dựng được đăng tải trước đó

Về thông tin cho rằng gia đình có mục đích riêng khi chuyển vào Hội An, chồng Happi Mommi phủ nhận. Anh cho biết nếu ai có thông tin về việc này thì làm việc với cơ quan chức năng, anh sẵn sàng đối chất. Hiện tại những hành vi vu khống, bôi nhọ và kích động được lập vi bằng gửi lên cơ quan chức năng. Ngày 11/4, anh đã chính thức nộp đơn lên Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội để "tố cáo những cá nhân có hành vi vu khống, bôi nhọ và bịa đặt về gia đình mình".

Về vợ và ồn ào trước đó của vợ, anh khẳng định hoàn toàn tin tưởng vợ, nếu cô thực sự như lời đồn thì người đầu tiên quay lưng sẽ là anh. Bên cạnh đó anh cũng cho biết có tất cả bằng chứng thể hiện vợ mình cũng chỉ là nạn nhân và cũng đã cung cấp cho cơ quan chức năng.

Cuối cùng anh thay mặt gia đình gửi lời xin lỗi đã làm những người yêu thương phải buồn và lo lắng đồng thời cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Về phía Happi Mommi, cô được chồng tag vào bài đăng nhưng chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Được biết vụ ồn ào này xuất phát từ việc Happi Mommi - TokToker sở hữu hơn 76k follow tham gia cuộc thi mang tên "Khi phụ nữ đầu tư" do admin group Nghiện Nhà tổ chức. Tại đây cô chia sẻ về hành trình bỏ phố về Hội An của mình, đầu tư về lĩnh vực homestay.

Trong bài viết, cô kể câu chuyện lập nghiệp, đầu tư và những khó khăn phải đối mặt. Tuy nhiên, netizen đã phản ứng dữ dội bên dưới chia sẻ này, vì cho rằng nội dung không thực tế, đào lại những lùm xùm trong quá khứ của cô về vấn đề đầu tư trong quá khứ.

Ngày 21/3, admin Nghiện Nhà đưa ra thông báo chính thức, cho biết bài đăng đã được chính chủ gỡ khỏi nhóm.

Bài đăng từ admin Nghiện Nhà

Đến ngày 22/3, Happi Mommi lên tiếng trên trang cá nhân về sự việc và xin lỗi vì “sự thiếu hiểu biết trong quá khứ, mình xin nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành đến những ai từng bị ảnh hưởng bởi mình, dù trực tiếp hay gián tiếp”.

Sau đó không lâu cô khóa các tài khoản MXH và mới mở lại thời gian gần đây nhưng không có thêm cập nhật nào. Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang theo dõi những diễn biến tiếp theo của vụ việc này.

(Tổng hợp)