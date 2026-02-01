2/2 sẽ là tròn 1 năm ngày mất của minh tinh Từ Hy Viên. Theo tờ Sina, Koo Jun Yup (hay còn gọi là DJ Koo) đã thiết kế bức tượng tưởng niệm vợ và sẽ cho dựng lên vào đúng giỗ đầu của Từ Hy Viên. Kể từ khi nữ diễn viên Vườn Sao Băng qua đời, DJ Koo đã dừng mọi hoạt động nghệ thuật và ở lại Đài Loan (Trung Quốc) để sớm tối canh mộ bà xã quá cố.

Theo kênh KBS2, cách đây không lâu, họ đã bí mật đến Đài Loan (Trung Quốc) để tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của DJ Koo. Đã 1 năm trôi qua, nam nghệ sĩ này vẫn chìm trong nỗi đau, chưa thể nguôi ngoai cú sốc mất Từ Hy Viên. Anh đã sụt hơn 15 kg, dáng vẻ gầy gò, gương mặt lúc nào cũng u buồn với những nếp nhăn hằn sâu và đôi mắt trũng. Trong hình ảnh mới nhất mà truyền thông Hàn công bố, khán giả không khỏi xúc động trước hình ảnh Koo Jun Yup quỳ rạp trước mộ khóc thương nhớ vợ dưới cơn mưa tầm tã.

Koo Jun Yup quỳ rạp, ngồi khóc thương vợ trong dịp giỗ đầu. Nguồn: Weibo

Koo Jun Yup được cho biết đã sụt hơn 15 kg, dáng vẻ gầy gò, gương mặt lúc nào cũng u buồn với những nếp nhăn hằn sâu và đôi mắt trũng sau khi chịu cú sốc mất vợ. Ảnh: Sina.

"Tôi ngày nào cũng phải đến thăm Hy Viên. Cô ấy đang nằm đó lạnh lẽo và kiệt sức hơn tôi nhiều. Tôi mặc cảm bản thân có lỗi vì mình vẫn còn sống...", Koo Jun Yup nức nở, rơi nước mắt đau lòng chia sẻ với truyền thông Hàn.

Hình ảnh cô độc, đau buồn của Koo Jun Yup khiến khán giả Trung Quốc - Hàn Quốc vô cùng xót xa. Nhiều khán giả cho biết họ không cầm được nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh sa sút đến không thể nhận ra của chồng Từ Hy Viên chỉ sau 1 năm mất vợ. Họ mong nam ca sĩ Hàn Quốc sớm vực dậy tinh thần, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Koo Jun Yup mặc cảm tội lỗi vì bản thân vẫn còn sống sau khi vợ mất. Ảnh: Sina.

Việc Từ Hy Viên qua đời ngay trong kỳ nghỉ của gia đình vào tháng 2/2025, khiến Koo Jun Yup chịu cú sốc tinh thần lớn. Đến nay vẫn chìm trong nỗi đau và khóc mỗi ngày. Nam ca sĩ Hàn khóc nhiều đến mức mắt bị sưng nặng. Anh cũng gặp vấn đề suy kiệt thể chất khi không thể ăn uống bình thường, dẫn đến cân nặng sụt giảm nghiêm trọng.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), DJ Koo đã dọn khỏi căn hộ cao cấp ở quận Tín Nghĩa của Từ Hy Viên sau tranh chấp ai là người sẽ trả khoản vay mua nhà này cho ngân hàng với Uông Tiểu Phi và gia đình minh tinh Vườn Sao Băng. DJ Koo đã tìm mua 1 căn hộ có ban công hướng ra ngọn núi Kim Bảo Sơn, gần nơi Từ Hy Viên an nghỉ, để tiện bề chăm sóc mộ phần cho vợ mỗi ngày.

Bất kể nắng mưa, ngày nào cũng ra nghĩa trang ngồi bên mộ Từ Hy Viên được chia sẻ khắp MXH. Những người đi viếng mộ cho biết tâm trạng của Koo Jun Yup rất u buồn, dáng vẻ ngày càng gầy yếu. Hôm nào, anh cũng ra mộ phần của Từ Hy Viên đặt hoa, ngồi ăn giữa trời và im lặng mở iPad ra xem lại những hình ảnh, video của vợ minh tinh lúc sinh thời.

Koo Jun Yup ngày nào cũng đi viếng mộ Từ Hy Viên. Anh ngồi nhớ thương vợ giữa trời bất kể nắng mưa. Hình ảnh u buồn, ngày càng gầy yếu của nam ca sĩ khiến công chúng xót xa. Ảnh: Sina.

Từ Hy Viên được gia đình xác nhận qua đời vì cúm và viêm phổi. Thi thể nữ diễn viên được hỏa táng ở Nhật Bản vào ngày 3/2. Ngày 5/2, tro cốt cô được ông xã DJ Koo và gia đình đưa về Đài Loan (Trung Quốc) bằng máy bay riêng. Vào ngày 15/3 vừa qua, tro cốt của Từ Hy Viên đã chính thức được an táng tại khu Nhật Quang Uyển, núi Kim Sơn dưới trời mưa tầm tã. 2 con Từ Hy Viên được cho biết không có mặt trong lễ chôn cất tro cốt của mẹ.

Nguồn: Sohu