Nổi tiếng sau “Khó dỗ dành”, Chương Nhược Nam vẫn ở nhà thuê

Thời gian gần đây, Chương Nhược Nam trở thành cái tên được nhắc tới nhiều trên màn ảnh Hoa ngữ khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Khó dỗ dành, đóng cặp cùng Bạch Kính Đình. Hình ảnh trong trẻo, khí chất dịu dàng cùng ánh mắt giàu cảm xúc giúp cô nhanh chóng chiếm trọn cảm tình khán giả, được cộng đồng mạng ưu ái gọi là "nữ thần tình đầu" thế hệ mới.

Cùng với sự gia tăng mức độ nổi tiếng, đời sống cá nhân và xuất thân của Chương Nhược Nam cũng được dư luận quan tâm nhiều hơn. Theo truyền thông Hoa ngữ, dù đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm và có thu nhập đáng kể, nữ diễn viên vẫn đang thuê nhà tại Bắc Kinh, thường xuyên sử dụng tàu điện ngầm để di chuyển.

Chương Nhược Nam trong phim "Khó dỗ dành".

Nữ diễn viên sinh năm 1996, là con cả trong nhà, dưới cô còn hai em gái và một em trai. Từ nhỏ, cô đã được giáo dục phải sớm chia sẻ trách nhiệm với gia đình, chăm sóc em nhỏ và phụ giúp công việc nhà.

Khi đang học Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Hàng Châu, cô đi làm thêm nghề người mẫu để trang trải việc học, sau đó bén duyên với phim ảnh. Kể từ khi bước chân vào làng giải trí, Chương Nhược Nam ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Bi thương ngược dòng thành sông, Hôn lễ của em, Anh cũng có ngày này, Soi sáng cho em… và dần khẳng định vị trí trong giới diễn viên trẻ. Riêng với Khó dỗ dành, cô được cho là nhận mức thù lao khoảng 5 triệu Nhân dân tệ. Tổng doanh thu phòng vé từ các tác phẩm mà nữ diễn viên tham gia cũng đã vượt mốc 15 tỷ Nhân dân tệ. Những con số này đã đưa cô vào nhóm diễn viên có thực lực.

Chương Nhược Nam cùng cha mẹ và 3 em. (Ảnh: Weibo)

Thế nhưng, trái ngược với thành tích sự nghiệp, cuộc sống của Chương Nhược Nam lại khá giản dị. Nhiều nguồn tin cho biết, phần lớn thu nhập của cô trong nhiều năm qua được dùng để hỗ trợ gia đình: trả nợ kinh doanh, lo học phí và chi phí sinh hoạt cho các em, thậm chí bù đắp những khoản thua lỗ trong công việc làm ăn của người thân. Trong giai đoạn dịch bệnh, khi gia đình gặp khó khăn về tài chính, cô cũng đã bỏ ra một khoản tiền lớn để giúp vượt qua giai đoạn chật vật.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn âm thầm tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cô từng hỗ trợ chi phí học tập cho nhiều bé gái ở vùng khó khăn và quyên góp trong các đợt thiên tai, nhưng hiếm khi chia sẻ công khai. Sống tiết kiệm cho bản thân, nhưng sẵn sàng sẻ chia với gia đình và cộng đồng, hình ảnh của Chương Nhược Nam vì thế nhận được nhiều sự đồng cảm và trân trọng từ khán giả.