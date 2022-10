Chồng Gong Hyo Jin: Gia thế khủng, học trường Ivy League, hát cả nhạc phim của Jisoo

Vào ngày 11/10 theo giờ Mỹ, nữ diễn viên Gong Hyo Jin sẽ tổ chức đám cưới riêng tư với bạn trai Kevin Oh tại New York, Mỹ. Kevin Oh sinh năm 1990, kém Gong Hyo Jin 10 tuổi và là ca sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc. Profile, gia thế và sự nghiệp của chồng Gong Hyo Jin là điều được công chúng quan tâm nhất lúc này.

Gia thế cực khủng, tốt nghiệp đại học thuộc Ivy League

Kevin Oh là người Mỹ gốc Hàn, anh sinh ra tại 1 trong những thành phố lớn nhất thế giới - New York, Mỹ. Gia đình anh là những doanh nhân, hiện tại họ hàng bên ngoại của nam ca sĩ đang kinh doanh bất động sản ở thành phố Seattle. Kevin Oh có 1 căn biệt thự rộng lớn và sang trọng tại New York, từng được anh khoe trong MV ca nhạc và trên trang cá nhân.

Không những sinh trưởng trong gia đình giàu có, Kevin Oh còn đặc biệt học giỏi. Chồng Gong Hyo Jin nhận được lời mời nhập học từ rất nhiều trường đại học danh tiếng. Cuối cùng, Kevin Oh chọn theo học và tốt nghiệp Đại học Dartmouth ở bang New Hampshire. Đây là trường đại học danh giá lâu đời, thuộc khối Ivy League (nhóm 8 trường ưu tú nhất nước Mỹ, có yêu cầu tuyển sinh cao như Harvard, Yale, Princeton...). Em trai và em gái của nam ca sĩ cũng tốt nghiệp những trường thuộc Ivy League.

Kevin Oh tốt nghiệp đại học danh tiếng...

... và sở hữu căn biệt thự sang trọng tại New York

Sự nghiệp âm nhạc thành công tại Hàn Quốc

Dù học rất giỏi nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, Kevin Oh đã trở về Hàn Quốc để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Năm 2015, tên tuổi của nam ca sĩ được khán giả biết đến sau khi chiến thắng cuộc thi tìm kiếm ngôi sao Superstar K7. Ông xã Gong Hyo Jin phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc, đồng thời thành lập ban nhạc mang tên Aftermoon.

Nhờ vốn tiếng Anh lưu loát, nam ca sĩ còn đảm nhận vai trò MC phỏng vấn các ngôi sao nước ngoài trong nhiều chương trình truyền hình. Kevin Oh không phải mỹ nam lãng tử, nhưng vẻ đẹp đậm chất nghệ sĩ của anh vẫn rất được lòng fan, và đó chính là lý do anh được nhiều tạp chí, thương hiệu săn đón. Năm 2021, anh còn được chú ý nhờ hát nhạc phim bộ phim Jisoo và Jung Hae In đóng vai chính.

Kevin Oh từng hát nhạc phim Jisoo và Jung Hae In đóng chính

Anh còn xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn

Vào ngày 1/4 vừa qua, Kevin Oh và Gong Hyo Jin tuyên bố kết hôn sau khi nữ diễn viên bắt được hoa cưới từ Son Ye Jin. Dù chênh lệch nhau tận 10 tuổi nhưng cặp đôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Trước đó, Gong Hyo Jin từng đăng nhạc của Kevin Oh lên trang cá nhân, còn nam ca sĩ thường xuyên xuất hiện bên hội bạn thân của bà xã. Gia đình Kevin Oh cũng rất ủng hộ chuyện tình của con trai. Cặp đôi sẽ chính thức về chung 1 nhà bằng đám cưới nhỏ và riêng tư tại New York - nơi chú rể sinh ra và lớn lên.