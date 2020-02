Chồng cọ hố xí bằng bàn chải của "vợ hờ" sau khi phát hiện cô này hôn trai lạ

Trong gameshow gốc Mỹ phiên bản Úc: Married At First Sight (tạm dịch: Gặp Phát Cưới Luôn), 1 thí sinh đã sử dụng bàn chải của "vợ hờ" để cọ bồn cầu - tất cả chỉ vì cô này đã hôn hít nam thí sinh khác trong chương trình.

Married At First Sight (MAFS) là gameshow gì? MAFS là chương trình truyền hình thực tế, nơi những kẻ lạ mặt được ghép đôi (chấp nhận làm vợ chồng hờ) và dung dưỡng tình yêu dưới sự tư vấn của các chuyên gia tâm lý/tình dục. Tóm lại, chương trình sẽ được coi là thành công nếu giúp các thí sinh "đổ" nhau và kết hôn ngoài đời thực.

Cụ thể, thí sinh David Cannon rất cay cú vì "vợ hờ" Hayley Vernon thản nhiên hôn hít Michael Goonan. Được biết, trong số MAFS lần đó, Michael đã mặc định được gán ghép với cô gái khác tên là Stacey Hampton.



Sau khi biết chuyện, David dù đau đớn nhưng không hề tỏ ra giận dữ, trái lại anh ta đã dùng bàn chải riêng của Hayley để... cọ bồn cầu bẩn và thậm chí còn quay video. Trước khi đặt bàn chải về chỗ cũ, David còn rửa nó qua loa dưới vòi nước để Hayley không thể phát hiện ra.

David Cannon - kẻ dùng bàn chải của "vợ hờ" để cọ bồn cầu

"Vợ hờ" Hayley Vernon, cô gái đã hôn trai lạ trong chương trình

Hayley tội nghiệp, dù có lừa dối "chồng hờ" thật sự hay không, cô đã dùng chiếc bàn chải kinh dị nó 5 hôm liền.

Trước hàng trăm nghìn khán giả của MAFS, David cuối cùng đã thú nhận trên chương trình radio Not Here To Make Friend (tạm dịch: Tôi không ở đây để kết bạn):

"Sau 3 hôm từ khi biết chuyện ngoại tình, tôi cảm thấy vô cùng tăm tối. Trong khi vẫn giữ chìa khóa phòng của Hayley, tôi đã làm một việc hết sức trẻ con..."

Chuyên gia phải có mặt để giải quyết mối bất hòa giữa David và Hayley

Tuy nhiên, gã vẫn chống chế:

"Ả đã dùng chiếc bàn chải đó trong 5 hôm, đó là chất thải của ả, vi khuẩn của ả nên chắc ả chẳng sao đâu..."

Vụ việc này đã gây lùm xùm khá lớn, dẫn tới quá trình sản xuất MAFS bị gián đoạn trong 2 tuần.

