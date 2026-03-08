Kể từ khi Hòa Minzy xác nhận chuyện kết hôn với Đại úy Thăng Văn Cương, mọi động thái liên quan đến cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ nhận về hàng loạt lời chúc phúc từ khán giả, câu chuyện tình của nữ ca sĩ và nam quân nhân còn khiến cư dân mạng liên tục bàn tán.

Tuy nhiên, đi cùng với sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, một vấn đề mới cũng bắt đầu xuất hiện. Trên nền tảng TikTok, nhiều tài khoản bất ngờ sử dụng tên Thăng Cương hoặc Thăng Văn Cương, khiến không ít người nhầm lẫn đây là trang cá nhân của chồng Hòa Minzy.

Các tài khoản này đăng tải lại loạt hình ảnh đời thường của Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương, trong đó có cả những khoảnh khắc gia đình từng được chia sẻ trước đó. Tuy nhiên, phần nội dung đi kèm lại xuất hiện các đường link mua sắm hoặc quảng cáo sản phẩm, khiến nhiều người đặt nghi vấn về mục đích thật sự của những trang này.

Sau khi công khai, thông tin của Đại uý Thăng Văn Cương được nhiều người tìm kiếm

Đi kèm theo đó, chồng Hoà Minzy gặp rắc rối khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản mạo danh anh đăng tải thông tin quảng cáo, mua bán sản phẩm

Không ít cư dân mạng nhanh chóng phát hiện dấu hiệu bất thường và lên tiếng cảnh báo. Theo đó, phần lớn các tài khoản đang sử dụng hình ảnh của Thăng Văn Cương đều không phải trang chính thức, mà chỉ là những tài khoản tận dụng độ hot của câu chuyện để thu hút tương tác.

Trên thực tế, tài khoản TikTok của Đại úy Thăng Văn Cương được Hoà Minzy công khai trong bài đăng công bố. Hiện tại, tài khoản của anh đã hơn 20 nghìn lượt theo dõi, chỉ có đúng 3 bài đăng, trong đó 2 post liên quan đến Hoà Minzy. Ngoài ra, để tăng tính xác thực hơn, tài khoản chính chủ của Đại uý Thăng Văn Cương còn được Hoà Minzy theo dõi.

Tài khoản của Đại uý Thăng Văn Cương được Hoà Minzy theo dõi. Ngoài ra các tài khoản khác đều không phải chính chủ

Những ngày qua, Hoà Minzy liên tục để nhiều người tò mò khi "nhá hàng" hình ảnh bên chàng trai quân nhân. Nhiều người nửa nghi nửa tin vì cho rằng nữ ca sĩ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Tuy nhiên cuối cùng, Hoà Minzy quyết định công khai danh tính "nửa kia" sau 4 năm hẹn hò kín tiếng.

Hoà Minzy chia sẻ về gia đình bạn trai: "Bố mẹ bạn làm nông dân, có trồng thêm vải, rau, ngô bán nữa ạ". Theo nhiều nguồn tin, Hoà Minzy và chàng trai này quen biết nhau ở chương trình Sao Nhập Ngũ , cả hai đã có thời gian tìm hiểu và hẹn hò.

Đại uý Thăng Văn Cương cũng đã dành những lời chân thành nhất khi chia sẻ về mối quan hệ với Hoà Minzy: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Được biết, gia đình Đại uý Thăng Văn Cương đã sang hỏi cưới Hoà Minzy. Cặp đôi cũng đã xưng hô với nhau là vợ - chồng. Vì thế, nhiều đồng nghiệp và khán giả đang "chấm hóng" về lễ cưới của cả hai. Trước đó, khi có fan hỏi về ngày nữ ca sĩ lên xe hoa, giọng ca Bắc Bling trả lời chắc chắn: "Chị bảo 2027 mà".