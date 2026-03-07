Cuối cùng thì Hoà Minzy không cần phải rưng rưng ước ao về một hôn lễ trong mơ nữa!

Thông tin về chuyện tình cảm của Hoà Minzy đang trở thành tâm điểm chú ý khi nữ ca sĩ chính thức công khai hôn phu là quân nhân Văn Cương. Tối 6/3, Hoà Minzy đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, xác nhận chuyện tình cảm hiện tại. Trong chia sẻ của mình, nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi tình yêu được gia đình hai bên ủng hộ và tôn trọng. Cô viết: “Trước hai bên họ hàng, đẹp duyên sánh đôi - câu hát này thật hay mọi người nhỉ. Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất”.

Hoà Minzy cũng cho biết cô muốn tự mình chia sẻ mọi thông tin đến người hâm mộ thay vì để khán giả phải tìm hiểu qua những nguồn tin chưa được xác thực. Nữ ca sĩ hài hước nói thêm rằng khi đến “ngày đẹp trời”, cô sẵn sàng mời người hâm mộ đi ăn cỗ, như một cách chia vui với cuộc sống riêng đang bước sang giai đoạn mới.

Trưa ngày 7/3, Hoà Minzy một lần nữa chính thức xác nhận tình yêu mới (ảnh: FBNV)

Và đến trưa ngày 7/3, Hoà Minzy một lần nữa chính thức xác nhận tình yêu mới. Hoà Minzy cho biết đối phương tên Văn Cương, sinh năm 1995 quê tại Bắc Giang. Hoà Minzy đã được gia đình nhà trai đến hỏi cưới trước khi ông nội ra đi, mối quan hệ giữa 2 bên vô cùng tốt đẹp. Hoà Minzy cũng chia sẻ thêm khoảnh khắc Văn Cương chăm sóc, gần gũi với bé Bo. Nhìn những hình ảnh mới này, nhiều người xúc động vì sau bao khó khăn trong quá khứ cuối cùng Hoà Minzy cũng đã có được niềm hạnh phúc viên mãn.

Trên trang cá nhân, Hoà Minzy chia sẻ: "Văn Cương - Thị Hoà. Cương sinh ngày 30/5/1995 - Hoà sinh ngày 31/5/1995. Cùng tháng cùng năm và cách nhau chỉ có 1 ngày. Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn. Chúng em ở Bắc Ninh - Bắc Giang nay đã về lại làm một. Chúng em yêu nước và cùng yêu nhau.

Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi. Xin lỗi Fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hoà được rồi".

Đáp lại, quân nhân Văn Cương cũng đăng tải hình ảnh cùng dòng trạng thái mùi mẫn xác nhận mối quan hệ với Hoà Minzy (ảnh: FBNV)

Đáp lại, quân nhân Văn Cương cũng đăng tải hình ảnh cùng dòng trạng thái mùi mẫn xác nhận mối quan hệ với Hoà Minzy. Trong lúc câu chuyện tình cảm của Hoà Minzy lan rộng trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng chia sẻ lại hình ảnh của nữ ca sĩ trong MV Ngày Đầu Tiên của Đức Phúc. Ở phân đoạn cuối của MV, khi cặp đôi nhân vật chính bước vào khoảnh khắc cầu hôn, máy quay bắt gặp hình ảnh Hoà Minzy rưng rưng xúc động phía dưới khán đài. Khi đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng sau này mọi người sẽ hiểu vì sao cô lại xúc động trong khoảnh khắc ấy.

MV Ngày Đầu Tiên của Đức Phúc ra mắt ngày 11/2/2024, chỉ vài ngày trước thời điểm Hoà Minzy công bố chia tay thiếu gia Minh Hải. Dù có con chung, nhưng Hoà Minzy và bạn trai cũ chưa từng kết hôn. Bản thân nữ ca sĩ cũng đã xác nhận điều này và khẳng định đó là lý do không thể nói cô “một đời chồng”.

Hiện tại, Hoà Minzy không giấu được sự hạnh phúc khi xác nhận mối quan hệ của cô được hai bên gia đình đồng ý, đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Khi nhìn lại ánh mắt long lanh của Hoà Minzy trước lễ cưới trong MV Ngày Đầu Tiên, khán giả càng hiểu hơn tâm tình của nữ ca sĩ. Nhiều khán giả vì thế bày tỏ sự đồng cảm khi nhìn lại hành trình tình cảm nhiều biến động của Hoà Minzy trong những năm qua. Nếu trước đây cô từng rưng rưng nhìn lên lễ đường, thì hiện tại, nữ ca sĩ đã tiến đến giấc mơ về một hôn lễ của riêng mình.

Ngoài ra, khán giả cũng đang rất trông chờ bạn trai Văn Cương sẽ xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt của Hoà Minzy mang tên Ngày Về Anh Cưới Em . Đây là ca khúc nữ ca sĩ đang quảng bá thời gian gần đây. Dù chưa công bố nhiều thông tin chính thức, giai điệu của bài hát đã được Hoà Minzy đăng tải trên TikTok và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt sau khi cô công khai danh tính bạn trai.

Sau nhiều chuyện đã trải qua, việc Hoà Minzy công khai hạnh phúc mới đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Không chỉ khán giả, nhiều đồng nghiệp và bạn bè trong giới giải trí cũng gửi lời chúc mừng tới nữ ca sĩ, bày tỏ hy vọng cô sẽ tìm thấy sự bình yên và ổn định trong chặng đường phía trước.