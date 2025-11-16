Chồng cũ MC Hoàng Oanh quỳ gối cầu hôn bạn gái mới sau 3 năm ly hôn

MC Hoàng Oanh và chồng cũ Jack Cole tổ chức hôn lễ ở thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2019 sau khoảng 2 năm bên nhau. Tuy nhiên chỉ sau hơn 1 năm chung sống, cặp đôi đã đường ai nấy đi. Trước khi ly hôn, Hoàng Oanh và chồng cũ đã có 1 con trai chung.

Mới đây, tình cũ của MC Hoàng Oanh đăng tải bài viết trên Instagram cá nhân. Trong bức hình, anh quỳ gối cầu hôn bạn gái. Dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp đôi. Sau 3 năm đường ai nấy đi với nữ MC, Jack Cole đã tìm thấy hạnh phúc mới. Thời gian qua, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm bên nửa kia. Về phía MC Hoàng Oanh, cô vẫn chưa công khai mối tình mới hậu ly hôn.

Jack Cole - tình cũ của Hoàng Oanh đăng tải hình ảnh quỳ gối cầu hôn bạn gái mới

Sau 3 năm ly hôn, anh đã tìm thấy hạnh phúc mới

Trên mạng xã hội, Jack Cole thoải mái chia sẻ hình ảnh tình cảm bên nửa kia

MC Hoàng Oanh quen biết Jack Cole vào tháng 10/2017 và cặp đôi đã tổ chức đám cưới tại TP.HCM vào cuối năm 2019. Thế nhưng, sau hơn một năm chung sống, họ quyết định đường ai nấy đi và hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 4/2022.

Jack Cole là người Mỹ làm việc tại Singapore. Hoàng Oanh cho biết cả hai gặp nhau trong một buổi tụ họp bạn bè và phải mất hơn một năm kiên trì theo đuổi, anh mới khiến cô rung động. Trước khi chia tay, nữ MC từng dành nhiều lời khen cho chồng, nhận xét anh là người bản lĩnh, biết trân trọng và yêu thương gia đình.

MC Hoàng Oanh và chồng cũ hoàn thành thủ tục ly hôn vào tháng 4/2022

Dù đã đường ai nấy đi, Hoàng Oanh khẳng định mối quan hệ giữa cô và Jack Cole vẫn trên tinh thần tôn trọng, văn minh. Cả hai thống nhất sẽ cùng nuôi dạy con trai Max trong môi trường tốt nhất.

MC Hoàng Oanh từng tiết lộ rằng sau khi ly hôn, cô và chồng cũ vẫn duy trì thói quen gặp gỡ định kỳ hàng tháng để cùng chăm sóc và dành thời gian cho con. Nữ MC chia sẻ: "Mỗi tháng, ba Max sẽ sang thăm con một lần, mỗi lần ở lại khá lâu. Tôi hay đùa: ‘Sao lì vậy?’. Tôi tranh thủ khi nào có thời gian đều ở bên con.

Những khoảnh khắc cả ba, mẹ cùng chơi với con rất quan trọng, để bé nhận trọn vẹn tình yêu thương. Nếu ba không qua thăm, bé vẫn thường xuyên gọi điện trò chuyện với gia đình bên nội. Điều đó diễn ra đều đặn và rất tự nhiên", MC Hoàng Oanh chia sẻ.