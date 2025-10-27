Á hậu MC Hoàng Oanh hội ngộ Diễn My 9x: Dấu ấn thanh lịch trong tháng Phụ nữ Việt Nam

Nhân dịp Tháng Phụ nữ Việt Nam, một sự kiện sang trọng và đầy cảm hứng đã được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh và phong cách của phái đẹp hiện đại. Chương trình quy tụ đông đảo các nữ doanh nhân thành đạt, KOLs, người đẹp nổi tiếng trong làng giải trí Việt.

Đặc biệt, sự kiện có sự góp mặt của Á hậu/ MC Hoàng Oanh và diễn viên Diễm My 9x - hai người đẹp luôn ghi điểm trong mắt công chúng với phong cách thanh tao, sang trọng và đầy bản lĩnh. Sự xuất hiện của hai người đẹp không chỉ làm bừng sáng không gian sự kiện mà còn truyền tải thông điệp về hình ảnh người phụ nữ hiện đại, vừa mềm mại, tinh tế, vừa mạnh mẽ và tự chủ.

Á hậu Hoàng Oanh, dù đã là mẹ một con nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp kiêu sa và vóc dáng gợi cảm, cô lựa chọn bộ đầm trắng ôm sát, cắt khoét tinh tế giúp tôn lên đường cong quyến rũ và thần thái rạng ngời. Cô tự tin sải bước với nụ cười tươi rạng rỡ, thể hiện phong cách của một người phụ nữ vừa dịu dàng vừa đầy nội lực.

Trong khi đó, diễn viên Diễm My 9x cũng không hề kém cạnh khi xuất hiện trong bộ đầm đen cúp ngực gợi cảm, khéo léo khoe vóc dáng thon gọn chỉ vài tháng sau khi sinh con đầu lòng vào đầu năm 2025. Hình ảnh “mẹ một con trông mòn con mắt” của Diễm My 9x khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ trước sự nỗ lực và phong thái tự tin, đĩnh đạc của cô.

Sự kiện lần này do Tạp chí Nữ Doanh Nhân kết hợp cùng thương hiệu đồng hồ danh tiếng Longines tổ chức, nhằm giới thiệu Bộ sưu tập đồng hồ nữ PrimaLuna 2025, một phiên bản tái thiết kế toàn diện mang đến làn gió mới trong hành trình hơn 190 năm lịch sử của Longines. Bộ sưu tập là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật chế tác Thụy Sĩ tinh xảo và vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian, giá trị đã làm nên danh tiếng của Longines suốt nhiều thập kỷ.

PrimaLuna 2025 mang đến nhiều lựa chọn dành cho những người phụ nữ yêu thích phong cách thanh lịch nhưng vẫn muốn khẳng định dấu ấn riêng. Đây cũng là lần đầu tiên dòng PrimaLuna được trang bị bezel bằng sapphire, khẳng định sự đột phá trong thiết kế và công nghệ chế tác của Longines.

Không chỉ là buổi ra mắt một bộ sưu tập mới, sự kiện còn là không gian giao lưu, kết nối để các nữ doanh nhân, nghệ sĩ và KOL cùng chia sẻ về phong cách sống tinh tế, tinh thần độc lập, và những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình khẳng định bản thân. Trong ánh đèn lung linh và tiếng nhạc du dương, vẻ đẹp của những người phụ nữ Việt, thanh lịch, tự tin và tỏa sáng, như hòa cùng tinh thần của Longines: “Elegance is an attitude: Thanh lịch là một thái độ sống”.